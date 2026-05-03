DCU postrojenje Rafinerije nafte Rijeka još u testiranju

Puna proizvodnja očekuje se do kraja ove ili početkom iduće godine, ostatak rafinerije radi punim kapacitetom

Iako je od završetka projekta nadogradnje Inine Rafinerije nafte Rijeka prošlo više od mjesec i pol dana, nova postrojenja izgrađena ovom investicijom vrijednom više od 700 milijuna eura još nisu u punom pogonu. Prema informacijama koje smo dobili iz Ine, novo DCU postrojenje je u fazi testiranja proizvodnje.

Ranije objavljene informacije ukazuju da će se testiranje provoditi tijekom godine, a puna produkcija novog DCU postrojenja trebala bi početi 2026. ili 2027. godine. Ostali dio rafinerije trenutno radi punim kapacitetom.

Rafinerija radi punim kapacitetom na postojećim postrojenjima

– Danas rafinerija proizvodi derivate (motorne benzine, dizelska goriva, mlazna goriva, brodska goriva, ukapljeni naftni plin te niz drugih proizvoda) punim kapacitetom na postojećim postrojenjima, a novo DCU postrojenje je u fazi testiranja proizvodnje. Kada postrojenje za preradu teških ostataka bude potpuno operativno, prerada sirove nafte povećat će se s nešto više od tri milijuna tona na oko četiri milijuna tona godišnje. Ključna promjena u strukturi proizvoda bit će znatno veća proizvodnja dizela, do 30 posto ili oko 400.000 tona godišnje – poručeno je iz Ine.

Kako su istaknuli, modernizacijom će riječka rafinerija otkloniti potrebu za uvozom vakuumskog plinskog ulja (VGO), što dodatno jača energetsku sigurnost i smanjuje ovisnost o uvoznim sirovinama. Iz Ine su istaknuli da se sirovina za riječku rafineriju nabavlja na međunarodnom tržištu, kroz geografski diversificiranu mrežu dobavnih pravaca. Pritom je najvažnije tržište mediteranskog bazena, ali se nafta nabavlja i iz drugih svjetskih proizvodnih regija poput zapadne Afrike i američkih tržišta, u skladu s tehnološkim zahtjevima prerade i prevladavajućim tržišnim okolnostima. Novo postrojenje Ini će omogućiti i veću fleksibilnost u nabavi sirovine.

Šira lepeza sirovih nafti i sigurnost opskrbe

– Kad DCU postrojenje bude u punom pogonu, Rafinerija nafte Rijeka će moći prerađivati širu lepezu sirovih nafti, pa i teže nafte što je dodatno doprinosi sigurnosti opskrbe Hrvatske i regije, posebice u razdobljima visoke potražnje za gorivima poput vrhunca turističke sezone – naveli su iz Ine.

Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka predstavlja najveće pojedinačno ulaganje u povijesti Ine te je trenutačno jedan od ključnih industrijskih projekata u Hrvatskoj. Glavni dio investicije bila je izgradnja postrojenja za obradu teških ostataka (DCU), a također su modernizirana postojeća postrojenja, izgrađena je nova luka, silosi, zatvoreni transportni sustav za koks te nova trafostanica.

Povećanje prerade i dizelske proizvodnje nakon punog starta DCU-a

U Ini su napomenuli da je projekt nadogradnje riječke rafinerije dio dugoročnog investicijskog ciklusa u kojem su INA i MOL Grupa tijekom posljednjih 12 godina uložile više od 1,3 milijarde eura u modernizaciju rafinerijske i logističke infrastrukture.