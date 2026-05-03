Zašto znanstvenici i liječnici tvrde da društvo treba višu silu

Potraga za smislom u doba krize više nije samo pitanje vjere. Neuroznanost otkriva da duhovnost izravno utječe na mentalno zdravlje

Kada ne bi postojao, trebalo bi ga izmisliti – to je možda i najvažnija rečenica ikada izrečena o Bogu. Pripada luckastome Voltaireu (François-Marieu Arouetu) koji je, tvrdi povijest, bio deist, vjerovao je u Boga kao stvoritelja, ali ne i organiziranu religiju. Njegova rečenica i nakon otprilike 250 godina vjerojatno ponajbolje upućuje na potrebu vjerovanja, jer, mislio je, vjera u višu silu nužna je za moralni poredak društva, korisna je za ljudsku savjest, pravdu i društvenu stabilnost, čak i ako se zanemari religijski dogmatizam.

Potonje, doduše, u globaliziranome svijetu koji nam se upravo raspada pred očima nije posve nevina pojava, štoviše. No vjerojatno je manje komplicirana od odnosa suvremenoga – iscpljenog, otuđenog, dužnički ovisnog, karijerno uvjetovanog i beskrajno usamljenog – Homo economicusa, svedenoga na klik, prema smislu i identitetu. Posljedično i prema Bogu, izvoru, sebi. Iako potraga za smislom nikada nije nailazila na više disrupcija (potrošačko društvo na digitalnoj potenciji), istodobno se nikada nije ulagao veći trud u povratak sebi.