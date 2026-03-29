Striptizete otkrivaju kada će sljedeća recesija

Umjesto raznih krivulja kretanja BDP-a, javnog duga, deficita, burzi i sličnoga mnogi stručnjaci najozbiljnije prate promet striptiz-klubova kako bi detektirali je li nova recesija iza ugla

Modni znalci znaju da se već neko vrijeme nose suknje svih dužina, maksi posebno. A to nikako nije dobro. Trebaju nam minice! Zašto? Zato što tako nalaže Hemline Index, koji veli: ako su suknje kratke, gospodarski je bum odmah tu, iza ugla. Vrijedi, dakako, i obratno. Duža suknja, veća izvjesnost krize. Ne vjerujete? Skočimo do prpošnih 1920-ih i flapper kratkih haljina, koje su se do Crnoga petka 1929. otužno produžile i odvele svijet u veliku depresiju. Još bolje, sjednite u vremensku kapsulu i otputujte u 60-e prošlog stoljeća, krcate minicama, dekadencijom, optimizmom i – rastom. Vjerujete sad?

Naravno, nije sve u minicama, ponešto je i u (crvenome) ružu. Lipstick Index rođen je na tezi Leonarda Laudera (Estée Lauder) da u recesiji raste prodaja malih, jeftinijih luksuza poput ruža. Pa, kad su već pravi luksuzi nedostupni, žene si priušte 'malo crveno zadovoljstvo'. Doista, prodaja ruževa skočila je nakon recesije 2008. i u ranim fazama pandemije. Iz američke kompanije e.l.f. Beauty poručuju da je Lipstick Index 'živ', samo se težište pomiče prema masovnim, cjenovno pristupačnim brendovima jefitinijima od deset dolara.

Red je biti rodno ravnopravan, pa eto i muškoga doprinosa. Men's Underwear Index popularizirao je slavni bivši šef FED-a Alan Greenspan. Zaključio je (ne želimo znati kako) da se muškarci u recesiji suzdržavaju od zamjene donjega rublja. Manje pranja, više nošenja, manje prodaje. Kada krivulja rasta ide prema gore, prije nje penje se krivulja kupnje muškoga donjeg rublja. Ostanimo kod još malo dekadencije.

Champagne Index prati prodaju šampanjca i vrhunskih alkoholnih pića kao signala optimizma i bezbrižne potrošnje. Logično, porast prodaje sugerira rast povjerenja u život i ekonomiju, a pad učestalosti nazdravljanja šampanjcem ide ruku pod ruku s recesijskim strahovima. Trenutačno je stabilan, no s obzirom na to da on znatno više od ostalih egzotičnih pokazatelja ovisi o kulturnim navikama i cijenama (u Hrvatskoj će se sigurno prije strmoglaviti nego u Francuskoj), više je ilustrativan nego operativan alat.