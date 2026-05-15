Scervo otišao iz Bugatti Rimca, Noa na Zrću nakon rušenja u stečaju

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

U Sudski registar s odmakom je uvedeno da Emilio Scervo od 9. siječnja više nije član Uprave BUGATTI RIMCA.

Scervo je bio glavni tehnološki direktor u Bugatti Rimcu od 2021. Prije toga, između 2020. i 2021., bio je voditelj razvoja u Aston Martin Lagondi, i to nakon što je između 2014. i 2018. bio glavni inženjer za McLaren Automotive. Ima diplomu magistra zrakoplovstva, aeronautike i astronautike sa Sveučilišta u Pisi, kao i MBA s SDA Bocconija.

Stečaj i rušenje Noe

Otvoren je stečajni postupak nad NOA GRUPOM. Za stečajnu upraviteljicu imenovana je Vidonija Miletić Plukavec, a postupak je pokrenut zbog dugotrajne blokade računa i nesposobnosti za plaćanje, pri čemu ukupne neizvršene obveze Društva prelaze 7,3 milijuna eura, uz blokadu koja traje više od 140 dana.