Novi rekordi na Wall Streetu, azijske burze pale

Rast cijena dionica Nvidije i Cisca pogurao S&P 500 i Nasdaq do povijesnih razina unatoč volatilnosti u Aziji

Na Wall Streetu je u četvrtak S&P 500 dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq indeks, ponajviše zahvaljujući rastu cijena dionica nekoliko najvećih tehnoloških kompanija. Dow Jones indeks ojačao je 0,75 posto, na 50.063 boda, dok je S&P 500 porastao 0,77 posto, na 7.501 bod, a Nasdaq 0,88 posto, na 26.635 bodova.

Novi rekordi S&P 500 i Nasdaqa ponajviše se zahvaljuju daljnjem rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru, jer su ulagači optimistični po pitanju razvoja umjetne inteligencije.

Među najvećim je dobitnicima bila dionica Nvidije, sa skokom cijene za 4,4 posto, nakon vijesti da je Washington odobrio prodaju čipova te kompanije za razvoj umjetne inteligencije Kini.

Još je više, iznad 13 posto, skočila cijena dionice Cisca, nakon što je taj tehnološki div najavio otpuštanje gotovo četiri tisuće radnika i povećao procjene prihoda u ovoj godini.

Tako je nastavljen rast tehnološkog sektora, koji već godinama po dobicima predvodi na tržištu. I dok neki analitičari smatraju da su cijene dionica u tom sektoru previsoke nakon snažnog rasta posljednjih godina, drugi drže da i dalje ima prostora za rast tog sektora.

- Svi se pitaju isto: koliko će još potrajati taj rast? Puno je ulagača koji uživaju u tom rastu, ali su istodobno i nervozni. Morate biti u tome ako želite pobijediti, a ne samo sjediti sa stane i gledati kako tržište doseže rekordne razine - kaže Robert Pavlik, portfelj menadžer u tvrtki Dakota Wealth.

U fokusu ulagača bio je i posjet predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Kini. Na dnevnom redu su mnoga pitanja, od trgovinskih odnosa, preko prodaje američkog oružja Tajvanu, do otvaranja Hormuškog tjesnaca.

Azijske i europske burze

Na azijskim burzama cijene dionica u petak su pale, jer je euforiju investitora oko tehnoloških dionica zasjenio nagli skok prinosa na američke obveznice na najvišu razinu u godinu dana, ojačavajući očekivanja da će Fed podići kamatne stope.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica izvan Japana spustio se u petak 1,2 posto, čime je i više nego izbrisao dobitak akumuliran tijekom tjedna. Japanski Nikkei također je pao 1,2 posto, nakon što su podaci pokazali da je inflacija mjerena veleprodajnim cijenama u toj zemlji u travnju ubrzala na 4,9 posto, što je najbrži tempo njihova rasta u tri godine, pa bi Bank of Japan mogao biti prisiljen podići kamatne stope.

Južnokorejski Kospi tijekom trgovanja je po prvi put premašio 8.000 bodova, no potom su krenule dobitonosne prodaje koje su ga spustile za tri posto. Kineski blue-chip indeksi oslabili su oko jedan posto.

Na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,46 posto, na 10.372 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,32 posto, na 24.456 bodova, a pariški CAC 0,93 posto, na 8.082 boda.