Unatoč visokoj regulaciji, tržište će natjerati banke na inovacije

HNB-ov panel o umjetnoj inteligenciji otvorio je raspravu o sve snažnijoj ulozi AI-ja u financijskom sustavu

Može li Europska unija konkurirati SAD-u i Kini u inovacijama i tehnološkom napretku? Pitanje je to koje se već neko vrijeme povlači, a koje je postalo aktualno zbog ubrzanog razvoja umjetne inteligencije unazad nekoliko godina. Nema u kojem se sektoru ne spominje implementacija umjetne inteligencije, no oni koji oprezno kroče u taj pothvat dolaze iz svijeta financija.

- Oprezni smo kada dolazi nova tehnologija, ali u isto vrijeme nastojimo naučiti o njoj što više možemo – objasnio je izvršni direktor IT-a u Raiffeisen banci (RBA) Dalibor Kovačević dodajući da AI trenutno i je i nije samo alat. Kako tvrdi, ta će tehnologija promijeniti svijet, ali još uvijek je riječ samo o alatu.

Kovačević je o umjetnoj inteligenciji u financijama govorio u sklopu panela 'Umjetna inteligencija u financijama: kako AI mijenja banke, fintech i središnje banke' u organizaciji Hrvatske narodne banke. Panel je dio ciklusa javnih predavanja Marka Škreba 'Zbog čega guverneri noću ne spavaju?' posvećenog financijskim inovacijama i monetarnoj politici.

Upravo je Kovačević natuknuo vrijednost umjetne inteligencije u bankarstvu rekavši da u RBA imaju interne edukacije i programe te svoj alat kojeg interno koriste.

- Dosta smo daleko od toga da idemo van, prema klijentima, s nekim alatom umjetne inteligencije, no imamo tim stručnjaka u području umjetne inteligencije koji nas priprema za AI agente – rekao je Kovačević na HNB-ovom panelu napominjući pritom da treba razlikovati AI agente od AI asistenata jer su agenti mnogo rizičnija priča.

Na panelu je sudjelovao i partner u SQ Capitalu te član udruge CroAI Tomislav Nikočević koji je izjavio da je korištenje umjetne inteligencije u bankarstvu budućnost jer ako banka surađuje s klijentom 15 godina vrlo je velika vjerojatnost da AI može lako npr. kreditnu sposobnost ili ponuditi odgovarajući financijski instrument.

Ipak, veliki je problem regulativa jer koliko god banke bile zainteresirane za umjetnu inteligenciju činjenica je da je riječ o sektoru visoke regulacije, pogotovo u EU. No Nikočević tvrdi da EU u inovacijama ne koči samo regulativa već i nedostatak zajedničkog tržišta.

- Čini mi se da EU ne može dostići SAD i Kinu jer osim Revoluta nemamo relevantnih tehnoloških kompanija u EU. No sigurno će tržište natjerati banke da se aktiviraju pa će EU morati pronaći balans između inovacija i regulative – rekao je Nikočević.

Ipak, treba voditi računa i o rizicima. Koliko god da je umjetna inteligencija moćna, još je moćnija u krivim rukama što može stvoriti velike probleme, pogotovo za banke i ostatak financijskog sektora. Upravo je o rizicima na HNB-ovom panelu govorio suosnivač Adria Analyticsa i asistent na Ekonomskom fakultetu u Rijeci Ivan Mužić koji je istaknuo da treba biti oprezan i da se sigurnosni rizici moraju maknuti, no da je veći izazov ne koristiti umjetnu inteligenciju zbog straha.

I Kovačević se osvrnuo na opasnosti rekavši da su kibernetički napadi sofisticiraniji s upotrebom AI-ja alata pa je jedini način za boriti se protiv njih isključivo s AI-jem. Ipak, i on je kontinuirano naglašavao opreznost pri korištenju novih akata jer, kako je rekao, 'jedna greška i povjerenje klijenata pada u vodu'. No, i sam je ponovio da je AI definitivno budućnost koja neće izbjeći bankarski sektor pa je zaključio da u bankama moraju postojati stručnjaci za AI jer bez ekspertize u najnovijim tehnološkim trendovima pojedine bi mogle nestati s tržišta.