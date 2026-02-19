Više od tradicije i turizma: Split uz AI centar širi viziju pametnog grada

Više od dva milijuna eura Grad će uložiti u Centar za umjetnu inteligenciju, buduće središte za edukaciju, inovacije i poduzetništvo

Iako se mediteranski način života u Splitu stoljećima oslanjao na njegovu bogatu povijest, gastronomiju i život na otvorenom, a posljednjih desetljeća i na turističku tradiciju, grad pod Marjanom danas svoju budućnost gradi na temeljima visoke tehnologije.

U središtu te transformacije jest uspostava Centra za umjetnu inteligenciju, jednog od ključnih projekata gradonačelnika Tomislava Šute, koji će služiti kao središte za edukaciju, razvoj uprave i poticanje poduzetničkih inovacija. Za taj je tehnološki iskorak u proračunu s projekcijama osigurano više od dva milijuna eura.

A uz ambicije u području umjetne inteligencije, Split je već sada jedan od predvodnika digitalizacije javne uprave te uvođenja pametnih rješenja za korisnike i zaposlenike, čime ubrzava složene gradske procese i značajno pojednostavljuje svakodnevicu svim svojim građanima. Fokus na praktičnu primjenu tehnologije potvrđuju i u samoj gradskoj upravi.

– Kada razmišljamo o smart city rješenjima, pokušavamo ih koncipirati na način da rješavaju ‘životne situacije’ korisnika. Tako imamo digitalizirane zahtjeve za stipendije, javne potrebe u kulturi, potpore poduzetnicima i obrtnicima, plaćanje gradskih računa i računa naših komunalnih društava bez naknade na jednom mjestu, zatim upite gradskoj upravi putem kontakt centra na koje teško da ne dobijete odgovor te poboljšanje protočnosti prometa, naročito u sate kada se ide na posao i s posla – navode iz Grada Splita.

Više od 10 milijuna eura za pametne projekte

U narednom razdoblju, uz postojeće usluge, Grad Split planira digitalizirati i zahtjeve za korištenje javnih površina koji uključuju organizaciju različitih manifestacija i sve popratne sadržaje kao što su ugostiteljstvo, buka, naknade, štekati, reklame i slično.

– Svake godine, kao mediteranski grad koji živi na otvorenom, imamo stotine zahtjeva za korištenje javnih površina u kojima se korisnicima, a i službenicima, teško snaći, tako da ćemo doraditi interne procese, digitalizirati ih i načiniti AI asistenta za intuitivnije korištenje. Navedeno rješenje prijavili smo i za sufinanciranje bespovratnim sredstvima zajedno s našim gradovima partnerima – najavljuju iz Grada.

Za informatizaciju gradske uprave, e-usluge i smart city projekte Grad je u proračunu osigurao više od deset milijuna eura.

Nužne promjene navika

Budući da je digitalizacija kontinuirani proces, a ne jednokratan projekt, s brojnim pozadinskim operacijama koje nisu vidljive ‘na ulici’, teško je odrediti konkretne rokove za punu realizaciju. Ipak, iz Grada Splita ističu da je, uz stalni razvoj novih rješenja, jednako važna konsolidacija i održavanje već razvijenih sustava.

– Kada neka usluga ode u produkciju posao tu ne završava, nego je pratimo i poboljšavamo, paralelno procjenjujući koliko resursa imamo za nove početke – kažu iz Grada.

Realizaciju svih postojećih, ali i budućih pametnih rješenja splitska gradska uprava kani realizirati, kako kažu, ‘s mnogo napora i otpora’, s obzirom na to da digitalizacija zahtijeva učenje novih vještina i promjene navika kako službenika, tako i krajnjih korisnika. Sav taj trud ulažu, kažu, ‘usprkos manjku internih i eksternih ljudskih resursa na tržištu, stoički prihvaćajući da na neke od rokova i procesa nemamo izravan utjecaj’.

O najnovijim i budućim projektima grada Splita te njihovoj implementaciji u svakodnevni život građana moći će se detaljnije čuti na nadolazećoj Liderovoj konferenciji Smart Cities, koja će se održati u utorak, 10. ožujka 2026., u velikoj kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin. Među mnogobrojnim sudionicima, ovaj će događaj okupiti čelnike hrvatskih gradova te vodeće ljude tvrtki koje razvijaju pametna rješenja.