UniCredit 2025. zaključio s dobiti od 10,6 milijardi eura

Matica Zagrebačke banke u 2025. ukupno je uprihodila 24,5 milijardi eura te zaradila 10,6 milijardi eura što je 14 posto više nego 2024.

UniCredit je u 2025. godini ostvario najbolje poslovne rezultate u svojoj povijesti, s neto dobiti od 10,6 milijardi eura, što predstavlja rast od 14 posto u odnosu na prethodnu godinu. RoTE je dosegnuo 19,2 posto, uz rast od 1,5 postotnih bodova, dok su kapitalni dobici iznosili 9,5 milijardi eura, od čega je 4,75 milijardi eura isplaćeno kroz dividende.

Ukupni su prihodi iznosili 24,5 milijardi eura dok su neto prihodi dosegnuli 23,9 milijardi eura što je na razini prethodne godine unatoč negativnom utjecaju nižih kamatnih stopa. Neto kamatni prihod iznosio je 13,7 milijardi eura i bio je 4,3 posto niži u odnosu na 2024., no taj je pad ublažen kvalitetnim rastom kreditnog portfelja, rastom depozita klijenata te discipliniranim upravljanjem prijenosom kamata na depozite, koji je na razini Grupe iznosio prosječno oko 31 posto, navode iz UniCredita.

Prihodi od naknada i neto osiguranja porasli su 5,6 posto te dosegnuli 8,7 milijardi eura, uz rast u svim regijama. Rast je ponajprije bio potaknut snažnim rezultatima u investicijskim naknadama te integracijom zajedničkih pothvata u području životnog osiguranja u Italiji. Taj segment sada čini približno 35 posto ukupnih prihoda Grupe u 2025. godini.

Prihodi od trgovanja iznosili su 1,1 milijardu eura, što je pad od 32,6 posto u odnosu na prethodnu godinu, ponajprije zbog viših troškova zaštite strateškog portfelja. Istodobno su prihodi od dividendi porasli na 980 milijuna eura, što je dvostruko više u odnosu na godinu ranije i to zahvaljujući doprinosu strateških ulaganja pritom uključujući konsolidaciju udjela u Commerzbanku i Alpha Banku.

Operativni troškovi Grupe u 2025. iznosili su 9,4 milijarde eura i ostali su gotovo nepromijenjeni u odnosu na prethodnu godinu, unatoč širenju opsega poslovanja i nastavku značajnih ulaganja. Zahvaljujući optimizaciji operativnog modela, UniCredit je zadržao omjer troškova i prihoda na vodećih 38 posto, uz istodobna ulaganja u prodajne timove, proizvodne platforme, distribucijske kanale te digitalne i podatkovne kapacitete, navode iz te banke. Trošak rizika ostao strukturno nizak, na 15 baznih bodova, uz 662 milijuna eura rezervacija za gubitke po kreditima.

Ambiciozni planovi

- UniCredit je i u 2025. ponovno ostvario rekordni rast i profitabilnost čime smo ostvarili dvadesetno uzastopno tromjesečje discipliniranog, profitabilnog rasta koji generira kapital te nadmašili vlastita očekivanja. Naša ambicija ostaje kontinuirano ostvarivanje nadprosječnih rezultata kroz profitabilan rast koji generira kapital i stabilne isplate dioničarima te smo uvjereni da ovu putanju možemo održati i u sljedećih pet godina. Snaga naših ljudi, unaprijeđene proizvodne platforme, snažna višekanalna distribucija te ubrzani razvoj digitalnih, podatkovnih i AI sposobnosti daju nam čvrst temelj za ostvarenje cilja od oko 13 milijardi eura neto dobiti i RoTE-a iznad 23 posto do 2028. godine, uz daljnje poboljšanje do 2030. Ostajemo usmjereni na discipliniranu provedbu strategije kroz cijeli poslovni ciklus i optimistični smo u pogledu budućnosti UniCredita, naših ulagatelja, klijenata, zaposlenika i zajednica u kojima poslujemo - izjavio je glavni izvršni direktor UniCredita Andrea Orcel.

U okviru nove strategije 'UniCredit Unlimited' ova banka za 2026. cilja neto dobit od oko 11 milijardi eura, uz RoTE iznad 20 posto. Neto prihodi trebali bi premašiti 25 milijardi eura u 2026., odnosno dosegnuti oko 27,5 milijardi eura u 2028., što odgovara prosječnoj godišnjoj stopi rasta od pet posto u razdoblju od 2025. do 2028.

Istodobno se planira daljnje poboljšanje operativne učinkovitosti, uz ciljano smanjenje apsolutnih troškova po prosječnoj stopi od jedan posto godišnje te daljnje poboljšanje omjera troškova i prihoda na oko 36 posto u 2026. i približno 33 posto u 2028. godini. Trošak rizika u razdoblju od 2026. do 2028. trebao bi se kretati u rasponu od 15 do 20 baznih bodova.

Politika raspodjele dobiti ostaje nepromijenjena, uz isplatu 80 posto neto dobiti dioničarima, od čega polovica kroz novčane dividende, a ostatak kroz otkup vlastitih dionica. Ukupna kumulativna raspodjela kapitala planirana je na oko 30 milijardi eura u sljedeće tri godine te oko 50 milijardi eura u sljedećih pet godina, uz mogućnost dodatnih isplata ovisno o razini viška kapitala.

UniCredit je u 2025. ostvario i postavljene ciljeve u području održivosti, premašivši ciljeve u ESG kreditiranju te ispunivši ciljeve u izdavanju održivih obveznica i upravljanju imovinom. Banka je nastavila napredovati prema ciljevima klimatske neutralnosti, uz smanjenje emisija u svim sektorima u odnosu na prethodnu godinu, te je dodatno ojačala podršku klijentima u tranziciji prema održivijem poslovanju. Istodobno je nastavila s ulaganjima u društvene programe, obrazovanje i razvoj vještina, uz ukupni društveni doprinos od oko 71 milijun eura tijekom godine, priopćili su iz te banke.