U proceduri zakon koji otključava OIE projekte i uvodi kazne za HERA-u

Pod prijetnjom milijunskih kazni iz Bruxellesa, žurno mijenjamo pravila na energetskom tržištu, uvodi se čak i pojam osobne odgovornosti

Ministarstvo gospodarstva uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije koji, pod pritiskom službenih opomena Europske komisije zbog kašnjenja u prenošenju dijela energetskih direktiva, donosi niz novina koje izravno pogađaju investitore u obnovljive izvore energije (OIE).

Dok će javnost vjerojatno najveću pozornost posvetiti pravu na dijeljenje energije i zaštiti ugroženih kupaca, oni koji prate energetske investicije fokusirat će se na tri konkretne odredbe: uvođenje fleksibilnih ugovora o priključenju, prijelazne mjere za projekte koji su zapeli zbog regulatornog zastoja te rok od četiri godine za stare ugovore o priključenju bez definiranog krajnjeg roka. Svaka od tih odredbi sama po sebi vrijedi analize, a zajedno čine najznačajniji zakonodavni pokušaj deblokade tržišta obnovljivih izvora u posljednjih nekoliko godina.

Priključi se sad, pa čekaj mrežu

Svaki investitor koji je u posljednjih pet godina pokušao priključiti solarnu elektranu, vjetropark ili baterijsko skladište na hrvatsku distribucijsku ili prijenosnu mrežu naišao je na istu prepreku: nema kapaciteta. Ili, preciznije, ima kapaciteta negdje, ali ne tamo gdje je projekt, a jačanje mreže traje godinama i košta desetke milijuna eura koje nitko ne želi platiti odmah.