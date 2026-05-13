Kada zaposliti, a kada otpustiti: Matematika koju direktor mora znati

Zašto SME tvrtke griješe zapošljavanjem pod pritiskom i kako matematički izračunati stvarni trošak novog kadra

Piše: Dr. Dino Giergia, osnivač i principal konzultant u Prime Consultingu

Posao raste, tim je na granici, svi rade prekovremeno, uključujući i direktora i tek tada dođe do realizacije; trebamo još jednog čovjeka. Nema SME direktora koji nije bio u toj situaciji. Zapošljavamo se kada se fizički raspadamo, kada je tim na rubu, a ne kada dim tek počinje. Iz ovoga se događaju greške, svaljujemo krivicu na sebe, na druge, na dobavljače, kupce - svi su krivi. Razlog tome je jednostavan: nemamo sustav. Zapošljavamo na osjećaj, a otpuštamo iz straha.

Prema podacima od Zavoda za zapošljavanje, Hrvatska trenutno ima stopu nezaposlenosti od 4,7 posto što je praktički puna zaposlenost. Drugim riječima, nemate koga zaposliti. Ekonomisti to zovu prirodnom nezaposlenošću, a za direktora to znači samo jedino: ljudi koji su 'dostupni' najčešće nisu dobar fit za tebe. Dio ne želi raditi. Dio ne može. Ostatak već negdje radi - i moraš ga privući. Iz ovog razloga oglasi za posao ne rade – ne jer su loši nego jer su svi zaposleni. Doslovno.