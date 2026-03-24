Zlato potonulo još dublje u fazu 'tržišta medvjeda'

Spot cijena zlata u utorak je pala na 4335 dolara za uncu i trenutno je 22 posto niža od rekordne cijene s kraja siječnja od 5594 dolara

Cijena zlata prolazi kroz ozbiljnu korekciju, što je kratkoročno bilo i za očekivati s obzirom na visoki rast vrijednosti najplemenitijeg metala posljednjih godina. Zlato je u utorak nastavilo svoj pad, produbljujući fazu 'tržišta medvjeda', dok ulagači zatvaraju pozicije uslijed jačanja američkog dolara i povišenih prinosa na državne obveznice, što smanjuje privlačnost plemenitih metala.

Spot cijena zlata pala je dva posto prije nego što je ponešto ublažila gubitke, trgujući se po cijeni od 4335 dolara po unci. Spot cijena srebra zabilježila je veći udar; pala je više od tri posto na 69 dolara, dok su terminski ugovori potonuli 2,6 posto na 69,54 dolara. Svoj obol pojeftinjenju zlata dalo je jačanje američkog dolara.

Dolarski indeks, koji mjeri snagu američke valute u odnosu na košaricu valuta, u utorak je porastao za 0,5 posto. Jači dolar čini zlato skupljim za imatelje drugih valuta, čime izravno smanjuje potražnju.

Zlato je izgubilo više od 22 posto vrijednosti otkako je krajem siječnja doseglo povijesni rekord od 5594,82 dolara. Prošli je tjedan za ovaj metal bio najgori još od rujna 2011. godine, s padom od gotovo 10 posto. Istovremeno, dolarski indeks je od početka rata ojačao za oko tri posto.

Tržišni promatrači pad pripisuju kombinaciji makroekonomskih čimbenika i tehničkog repozicioniranja. – Iako je zlato u početku raslo zbog potražnje za sigurnim utočištem na početku sukoba [u Iranu], cijene su se nedavno povukle – izjavio je za CNBC Rajat Bhattacharya, viši investicijski strateg u Standard Charteredu.

– Ovaj obrazac često vidimo tijekom razdoblja pojačanog stresa na tržištu jer ulagači prikupljaju gotovinu kako bi pokrili pozive za dopunu marže (margin calls) ili jednostavno knjiže dobit – dodao je. Dodatni pritisak stvara i rebalans očekivanja oko monetarne politike SAD-a. Inflacija, koja je i dalje prisutna u SAD-u, smanjila je izglede za agresivno rezanje kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi (Fed), što održava prinose na državne obveznice na povišenim razinama. Prinosi na desetogodišnje američke obveznice porasli su na 4,4 posto.

Unatoč trenutnoj rasprodaji, koju mnogi vide kao prirodnu korekciju nakon prošlogodišnjeg rasta od 64 posto, stručnjaci ostaju optimistični. Zavier Wong, tržišni analitičar u eTorou, ističe da je nedavni uspon zlata bio manje potaknut inflacijom, a više širim gubitkom povjerenja: fiskalnim deficitima, geopolitičkom rascjepkanošću i središnjim bankama koje tiho diverzificiraju svoje pričuve dalje od dolara.

Iako su kratkoročni trendovi negativni, stručnjaci smatraju da će strukturni pokretači poput geopolitičkih rizika i potražnje središnjih banaka i dalje podupirati dugoročni uzlazni trend cijene zlata.