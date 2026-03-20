Digitalno zlato ulazi u novu fazu: Zlato kao usluga

WGC i BCG predlažu platformu za tokenizirano zlato, s ciljem veće likvidnosti, interoperabilnosti i integracije u financijski sustav

Glavno udruženje za trgovinu zlatom, Svjetsko vijeće za zlato, i Bostonska konzultantska grupa predložili su novu platformu za modernizaciju načina na koji plemeniti metal funkcionira u digitalnim financijskim sustavima.

Svjetsko vijeće za zlato u četvrtak je objavilo bijelu knjigu o ‘Zlatu kao usluzi’, novoj platformi za podršku izdavanju i radu skalabilnih, interoperabilnih digitalnih zlatnih proizvoda.

Otvorena platforma bi povezala fizičko čuvanje zlata s digitalnim sustavima koji se koriste za izdavanje i upravljanje tokeniziranim zlatnim proizvodima.

- Standardizacijom bitnih tržišnih procesa poput koordinacije skrbništva, usklađivanja i otkupa, model ima za cilj smanjiti operativnu složenost, poboljšati pristup i omogućiti veću dosljednost među digitalnim zlatnim proizvodima - priopćilo je Svjetsko vijeće za zlato.

Kripto-nativni tokenizirani proizvodi zlata uključuju Tether Gold (XAUT) i Pax Gold (PAXG), koji su formirali vlastite modele čuvanja, usklađenosti i otkupa, ali standard Svjetskog vijeća za zlato mogao bi imati veći utjecaj na institucije zbog istaknutosti te trgovačke skupine.

Značajke uključuju revizije, zamjenjivost i likvidnost

Ključne značajke ove usluge uključivale bi standardizaciju izdavanja i upravljanja tokeniziranim zlatom, povećanje zamjenjivosti digitalnog zlata, ugradnju revizija i osiguranja, omogućavanje interoperabilnosti s postojećim financijskim sustavima i poboljšanje likvidnosti na tržištima kreditiranja i zaduživanja.

Izvršni direktor Svjetskog vijeća za zlato, David Tait, rekao je da financijske usluge prolaze kroz brzu i sveprisutnu digitalnu transformaciju, te da se i zlato mora razvijati kako bi zadržalo svoju ulogu u globalnom financijskom sustavu.

- Zajednička infrastruktura može pomoći da zlato postane dostupnije, lakše trgovano i potpuno integrirano u moderne financijske sustave, osiguravajući da ostane relevantno sutra kao što je bilo tisućljećima - dodao je Tait.

Matthias Tauber, generalni direktor i viši partner u Boston Consulting Groupu, rekao je da pitanje više nije hoće li zlato biti digitalno, pitanje je kako može sudjelovati u modernim financijskim sustavima bez ugrožavanja fizičkog integriteta.

Robe čine 20 posto tržišta tokenizirane imovine

Prema RWA.xyz, tokenizirana roba poput zlata čini oko 5,5 milijardi dolara, ili 20 posto ukupne vrijednosti tokenizirane imovine u stvarnom svijetu na blockchainu, segment koji je porastao za 340 posto u posljednjih 12 mjeseci, jer je potražnja za zlatom naglo porasla.

Tetherov tokenizirani zlatni proizvod ima tržišnu kapitalizaciju od 2,6 milijardi dolara, što je porast od 17 posto u posljednjih 12 mjeseci, dok Pax Gold ima tržišnu kapitalizaciju od 2,3 milijarde dolara, prema CoinGecku. U četvrtak je kripto mjenjačnica Bybit lansirala prinosni tokenizirani zlatni proizvod koji korisnicima omogućuje zaradu na Tether Goldu.