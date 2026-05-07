Auto Benussi postao distributer brenda LEPAS za Hrvatsku i Sloveniju

Automobilski brend LEPAS, poznatog proizvođača Cherya, potpisao je Ugovor o distribuciji s tvrtkom Auto Benussi za tržišta Hrvatske i Slovenije. Ugovor su u Wuhuu, u sklopu LEPAS International Business Summita, kao dio širenja globalne prodajne mreže brenda, potpisali Daniel Benussi, CEO i vlasnik tvrtke Auto Benussi, i Zhai Xiaobing, CEO LEPAS Internationala.

Auto Benussi, afirmirano ime s više od 20 godina iskustva na domaćem auto tržištu, u partnerstvo donosi visoku stručnost te razvijenu prodajnu i servisnu mrežu, što je u skladu s LEPAS-ovom strategijom izgradnje standardiziranih kanala koji obuhvaćaju iskustvo proizvoda, prodaju i postprodajne usluge.

Europsko predstavljanje na Tjednu dizajna u Milanu

LEPAS, osnovan 2025. godine kao međunarodni brend Chery Grupe, pozicionira se kao 'preferirani brend za elegantan život u pokretu' i gradi svoju ponudu na tri stupa: Leopard estetici, elegantnoj tehnologiji i konceptu Izvrsnog prostora, uz inteligentnu LEX platformu kao tehnološku osnovu. Upravo tu viziju brend je nedavno predstavio i na Tjednu dizajna u Milanu, jednom od najprestižnijih svjetskih dizajnerskih događanja, gdje je kroz koncepte Leopard estetike i Izvrsnog prostora pokazao kako automobil može postati više od prijevoznog sredstva- produžetak elegantnog načina života u pokretu.

Na eventu u Milanu smo vidjeli europsku premijeru LEPAS L6 PHEV i LEPAS L6 BEV, plug-in hibrida i električnog modela s fokusom na urbane korisnike.

LEPAS L6 PHEV kombinira 1,5-litreni benzinski motor s električnim uz bateriju kapaciteta 18,3 kWh i najavljenim kombiniranim dosegom od preko 1100 kilometara.

LEPAS L6 BEV stiže s baterijom kapaciteta 67 kWh i očekivanim dosegom od 435 kilometara. Oba modela izgrađena su na LEPAS-ovoj inteligentnoj LEX platformi nove energije.

LEPAS noviteti na Peking Auto Showu

LEPAS je nastupio i na jednom od najprestižnijih automobilskih sajmova na svijetu, Peking Auto Showu gdje je predstavio modele LEPAS L6 EV i L4 EV. Pod sloganom „Elegance Moves the World“, LEPAS je predstavio svoju globalnu NEV strategiju i dvije premijere: LEPAS L6 EV i LEPAS L4 EV. Modeli se temelje na inteligentnoj LEX platformi i dizajnerskom smjeru koji spaja Leopard estetiku, elegantnu tehnologiju izvrstan prostor.

Atraktivne LEPAS modele možete uskoro očekivati na domaćem tržištu, a Auto Benussi je ekskluzivni distributer LEPAS brenda za Hrvatsku i Sloveniju.