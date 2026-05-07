Startup Crumbs dobio novu investiciju, u planu širenje u regiju

Uz investiciju AYMO Venturesa, Crumbs uvodi alate umjetne inteligencije i najavljuje suradnje s dva velika lanca supermarketa

Crumbs, hrvatska platforma koja spaja ugostiteljske objekte i trgovine s viškom hrane s korisnicima koji je kupuju uz popust, uspješno je zatvorila seed rundu financiranja u iznosu od 600 tisuća eura. Jedini investitor u rundi je AYMO Ventures, domaći fond rizičnog kapitala s ukupnim kapitalom pod upravljanjem od 57 milijuna eura.

Vrijednost kompanije nakon zatvaranja runde procjenjuje se na nekoliko milijuna eura. Sredstva će biti usmjerena u jačanje tržišne pozicije u Hrvatskoj, ulazak na tržišta Slovenije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine te razvoj alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji za optimizaciju prehrambenog lanca opskrbe.

– Bez ove investicije sve to ne bi bilo moguće u ovom roku i ovom tempu – kaže Antonio Matušan, osnivač Crumbsa, a otkriva i da je cijeli proces od prvog upoznavanja trajao otprilike godinu dana, dok je zadnjih šest mjeseci due dilligence procesa bilo posebno intenzivno.

– Što se tiče samog začetka suradnje, ključan trenutak bila je pobjeda na Infobip Shift natjecanju u Zadru, nakon koje smo krenuli intenzivnije u upoznavanje i pregovore s AYMO-om. Što ih je na kraju uvjerilo, mogu vam reći jedino oni sami, no iz njihovih su javnih kriterija jasni obrisi: traže startupove koji su razvili poslovni model, dokazali postojanje tržišne potražnje i imaju pravi tim za skaliranje. Crumbs je u trenutku ulaska u pregovore već imao svo troje – desetke tisuća korisnika, stotine partnera i dokazani rast na zahtjevnom domaćem tržištu – objašnjava Matušan.

U planu partnerstva sa supermarketima

Hrvatska godišnje baci više od 280 tisuća tona hrane, što je gotovo 71 kilogram po stanovniku, a gotovo 40 posto tog otpada čini hrana koja je još uvijek jestiva i sigurna za konzumaciju. Crumbs taj problem rješava jednostavnim digitalnim modelom: partneri (pekare, restorani, kafići i trgovine) putem aplikacije objavljuju pakete s viškom neprodane hrane po cijeni snižene najmanje 50 posto u odnosu na redovnu maloprodajnu cijenu. Korisnik odabire paket iznenađenja unutar aplikacije, plati ga online i preuzme ga osobno u objektu u dogovorenom vremenskom roku.

Od pokretanja platforme Crumbs bilježi snažan rast: više od 500 partnera, prisutnost u deset hrvatskih gradova, bazu od preko 90 tisuća korisnika te više od 80 tisuća spašenih paketa hrane. Jedan od ključnih partnera je Mlinar, najveća pekarska kompanija u Hrvatskoj i prvi nacionalni lanac koji je prepoznao poslovni potencijal suradnje s platformom.

U nadolazećim tjednima Crumbs planira objaviti partnerstvo s još dva velika lanca supermarketa čija imena zasad ostaju povjerljiva, a koja će značajno proširiti dostupnost platforme u gotovo svim većim hrvatskim gradovima.

– Supermarketi su nam jedan od ključnih prioriteta i investicija nam tu direktno pomaže na dva načina. Prvi je čisto operativan – imamo resurse za pilot testiranja, onboarding i širenje suradnji na više lokacija i gradova istovremeno. Drugi je strateški – razvijamo AI alate koji supermarketima ne nude samo platformu za prodaju viška, nego i prediktivne uvide o tome što će im sutra biti višak i kako to optimizirati. To nas pozicionira ne kao aplikaciju za popuste, nego kao tehnološkog partnera u upravljanju lancem opskrbe – objašnjava Matušan.

Ideja nastala tijekom studija u Italiji

Podsjetimo, Crumbs je 2024. godine pokrenuo Antonio Matušan koji je ideju pronašao za vrijeme studija u Milanu, gdje je kao student koristio sličnu aplikaciju i iz prve ruke iskusio njezinu vrijednost. Po povratku u Hrvatsku, nakon što je prethodno vodio startup u segmentu vakuumiranih gotovih obroka i iz prve ruke vidio koliko se hrane baca, prepoznao je isti problem na domaćem tržištu.

U tom trenutku se uključio Robert Bukvić, poznat po razvoju i skaliranju međunarodnih poslovnih projekata, između ostalog globalne coworking kompanije rent24, koju je uspješno izgradio i prodao. U Crumbs je ušao kao suosnivač i prvi investitor, donijevši uz kapital i međunarodno iskustvo izgradnje i skaliranja kompanija.

– Već nakon prvog razgovora s Antonijem bilo je jasno da ovdje postoji veliki potencijal – i u problemu koji se rješava i u osobi koja ga rješava. Njegova energija, fokus i sposobnost brze egzekucije odmah su me uvjerili da uđem kao suosnivač. Crumbs ima sve preduvjete za rast koji nadilazi regiju – istaknuo je Bukvić.

Dugoročni plan je regionalna platforma

Da je Crumbs primjer startupa koji je u kratkom roku dokazao da model funkcionira na zahtjevnom domaćem tržištu potvrđuju i iz fonda AYMO Ventures, osnovanog u lipnju 2025., koji je do sada podržao i neke od najuspješnijih domaćih projekata, uključujući Orqu, sudjelujući u njihovoj Series A rundi financiranja kao jedini hrvatski fond te platformu za financijsko planiranje Farseer predvodeći njihovu nedavnu Series A rundu financiranja.

Fondom upravlja tim financijskih i tehnoloških stručnjaka, a usmjeren je na startupe i scaleupe koji su razvili poslovni model, potvrdili postojanje tržišne potražnje za njihovim proizvodom ili uslugom te trebaju kapital za širenje na regionalno ili globalno tržište.

Međutim, Matušan otkriva da je aplikacija tek prvi sloj onoga što grade. Dugoročna im je vizija da postanu regionalna platforma koja rješava problem viška hrane već na izvoru, prije nego što hrana uopće dospije do police. Najavljuje i da će do ljeta lansirati loyalty program za korisnike koji će im otvoriti potpuno novu kategoriju partnera, one koji trenutno nemaju viškove, a kojih ima višestruko više. To su, primjerice, a la carte restorani.

– Procjenjujemo da ćemo time broj potencijalnih partnera povećati za najmanje pet puta. Uz regionalnu ekspanziju i rast partnerske mreže na domaćem tržištu, to su temelji na kojima gradimo sljedeću fazu Crumbsa – zaključuje Matušan.