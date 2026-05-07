EU popušta tehnološkim divovima i odgađa primjenu AI Akta

Postignut je privremeni dogovor o odgodi primjene dijela AI Akta do 2027. i zabrani aplikacija koje stvaraju intimne sadržaje

Zemlje članice Europske unije i zastupnici Europskog parlamenta postigli su u četvrtak rano ujutro preliminarni dogovor o ublažavanju ključnih odredbi Akta o umjetnoj inteligenciji, ali i odgodu njihove primjene, što kritičari ocjenjuju kao popuštanje pod pritiskom velikih tehnoloških kompanija.

Kako prenosi Reuters, dogovor je postignut nakon devet sati pregovora, a u idućim ga mjesecima moraju formalno potvrditi vlade država članica i Europski parlament.

– Današnji dogovor o Aktu o umjetnoj inteligenciji znatno pomaže našim tvrtkama smanjenjem administrativnih troškova – izjavila je Marilena Raouna, zamjenica ministra za europske poslove Cipra, koji trenutno predsjeda Vijećem EU-a.

Izmjene Akta o umjetnoj inteligenciji, koji je stupio na snagu u kolovozu 2024. uz postupnu primjenu pojedinih odredbi, dio su plana Europske komisije da pojednostavi niz novih digitalnih propisa. Dio je to sedmog paketa o pojednostavljenju pravila koji je Europska komisija predložila 19. studenog 2025., tzv. digitalnog omnibusa.

Sama inicijativa za pojednostavljenje pokrenuta je nakon pritužbi poduzetnika na preklapajuće propise i birokraciju koja im otežava nadmetanje s američkim i azijskim konkurentima.

Odgoda dijela pravila

Vlade i zastupnici dogovorili su odgodu primjene pravila za visokorizične sustave umjetne inteligencije, odnosno onih koji se tiču biometrije ili se odnose na kritičnu infrastrukturu i provedbu zakona, i to do 2. prosinca 2027., umjesto dosadašnjeg roka 2. kolovoza ove godine. Pravila za visokorizične sustave ugrađene u proizvode primjenjivat će se od 2. kolovoza 2028.

Postignut je i dogovor o zabrani korištenja sustava umjetne inteligencije koji stvaraju neovlaštene seksualno eksplicitne slike, što je odgovor na takve sadržaje koje generira chatbot Grok kompanije xAI Elona Muska na platformi X, kao i na seksualno intimne deepfake snimke. Zabrana se odnosi na stavljanje takvih sustava na tržište EU-a, njihovo plasiranje bez odgovarajućih sigurnosnih mjera te na korisnike koji ih primjenjuju u te svrhe.

Tvrtke imaju rok do 2. prosinca 2026. da usklade svoje sustave s tim novim pravilima, a od tog će se datuma primjenjivati i obvezno označavanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom vodenim žigom.

– Do kraja iduće godine svi, a posebno žene i djevojčice, bit će sigurni od jezivih aplikacija za skidanje koje su široko dostupne na tržištu EU-a. Danas stavljamo jasnu točku na ovaj oblik nasilja nad ljudima i djecom – izjavila je nizozemska eurozastupnica Kim van Sparrentak.

Osim navedenoga, dogovoreno je i izuzimanje strojeva iz Akta o umjetnoj inteligenciji jer već podliježu sektorskim propisima, čime su pregovarači popustili pritisku poslovne zajednice. Ipak, i nakon ovih izmjena europska pravila o korištenju umjetne inteligencije i dalje se smatraju najstrožima na svijetu.