Effie Grand Prix osvojili Cvoke i Kaufland u suradnji s OMD Media

U glamuroznoj atmosferi na pozornici Dana komunikacija u Rovinju dodijeljene su prestižne statue marketinškog natjecanja Effie.

Na Danima komunikacija proglašeni su pobjednici nagrade Effie Awards Croatia, koja slavi učinkovitost marketinške komunikacije. Statue su dodijeljene najboljim agencijama i oglašivačima za izvanredno tržišno komuniciranje u segmentima kreativnosti, strategije i postignutih tržišnih rezultata tijekom protekle godine.

Dobitnik Grand Prixa i nositelj zlatne nagrade Effie Awards Croatia 2026 jest Kaufland s agencijom Cvoke za projekt Dom je bliže nego što misliš u suradnji sa strateškim partnerom OMD Media. Najefikasnije kampanje proglasio je stručni žiri ovogodišnjeg natjecanja.

Uz Cvoke i Kaufland, nositelji zlatne nagrade Effie Awards Croatia 2026 su:

• Atlantic Grupa s agencijom Luna\TBWA i strateškim partnerima Pro Media Group, Luna & Točka i Aragon za projekt Povratak dobroj strani kruha u kategoriji Dugoročna učinkovitost

Srebrnu nagradu osvojili su:

• bonbon je po tvom klijenta Hrvatski Telekom i agencije Señor sa strateškim partnerima 404/MYTY i Pro Media Group u kategoriji Telekomunikacijske usluge

• Croatia Poliklinika. Kada brinem znam kamo idem. klijenta Croatia Poliklinika s agencijom Bruketa&Žinić&Grey uz suradnike Go2Digital i Millenium promocija u kategoriji Zdravlje

• Plodine Card klijenta Plodine i agencija Imago Ogilvy sa strateškim partnerima Real grupa, Riba ribi grize rep i Lloyds digital u kategoriji Maloprodaja (Retail) i e-trgovina

• Kupon po tvom klijenta Konzum plus i ZOO agencija sa strateškim partnerom Asombro Extremo u kategoriji Inovacije u marketingu i poslovanju

• Mali veliki talenti 3 klijenta Konzum plus i ZOO agencija sa strateškim partnerima TCC Global i Studio Nexus u kategoriji Dugoročna učinkovitost

Dodijeljene su i brončane nagrade:

• klijentu Podravka i agenciji BBDO Zagreb te strateškim partnerima OMD Media i Enterwell za projekt Kuhanje je strašno! u kategoriji Hrana

• Podravki i agenciji McCann Zagreb te partneru OMD Media za projekt Ti biraš: Jedna ili sve? u kategoriji Hrana

• Wiener Osiguranje - Jasna stvar! klijenta Wiener osiguranje s BBDO Zagreb i partnerima OMD Media i Dentsu Creative u kategoriji Financijske, osiguravajuće usluge i fintech

• Hrvatskom Telekomu i agenciji 404/MYTY te partneru Pro media group za projekt Perplexity Pro AI u kategoriji Telekomunikacijske usluge

• u kategoriji Zdravlje broncu su osvojili Jadran Galenski Laboratorij i Spellcaster sa strateškim partnerima PHD Network i PHD za projekt Vjerujte svom želucu, uzmite Reflustat!

• Essity i BBDO Zagreb broncu su osvojili za projekt Baby Blues u kategoriji Pozitivne promjene: Opće dobro (brendovi i neprofitni sektor)

• u kategoriji Pozitivne promjene: Opće dobro (brendovi i neprofitni sektor) broncu su osvojili A1 Hrvatska i BBDO Zagreb sa strateškim partnerom Real grupa za projekt Dječja posla

• Kaufland i McCann Zagreb broncu su osvojili za projekt Kaufland škola voća i povrća u kategoriji Pozitivne promjene: Opće dobro (brendovi i neprofitni sektor)

Okupljanje komunikacijske zajednice u izvrsnom raspoloženju uveličalo je proslavu najefikasnijih hrvatskih marketinških projekata i uz sjajno raspoloženje zatvorilo još jedno izdanje Dana komunikacija.

