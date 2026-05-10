Glavina pozvao turistički sektor da snizi cijene 10 do 20 posto

Nakon mjeseci opreznog optimizma, Ministarstvo poručuje: sezona neće biti standardna, a odgovor na slabiji booking trebaju biti niže cijene

Nakon mjeseci opreznog optimizma uoči turističke sezone, Ministarstvo turizma šalje znatno izravniju poruku sektoru: ova godina neće biti normalna, a odgovor na usporeni booking i poremećaje u putovanjima trebale bi biti niže cijene. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je danas u Splitu da će ovogodišnja turistička sezona zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku biti specifična te je pozvao cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20 posto.

– Svim dionicima turističkog sektora upućen je apel da je sada vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije i da u cijelom lancu vrijednosti smanjimo očekivanja i marže kako bismo išli s paketom svi skupa u Hrvatskoj, s popustima od 10 do 20 posto – rekao je Glavina u Splitu, gdje je pratio veslačku utrku legendi Oxforda, Cambridgea i Splita.

Konkurencija snižava cijene

Naglasio je da su popusti nužni jer ih uvode i konkurentske zemlje, a izazvani su ratom na Bliskom istoku, koji uzrokuje poremećaje u prometu i putovanjima turista. Ova turistička godina, dodao je, nije normalna ni standardna, nego specifična, i isključivo o domaćem sektoru ovisi kako će se prilagoditi.

– Ova godina nam je bitna, ne samo za ovo ljeto nego je temelj i za sljedeću godinu, koja bi mogla biti jednako izazovna ako inflacija i cijene energenata ostanu kao što su sada – kazao je Glavina.

Prema njegovim riječima, svi u turističkom sektoru – hotelijeri, kampovi, mali iznajmljivači, ugostitelji i trgovci moraju smanjiti očekivanja i napraviti iskorak. Na pitanje o mogućim poreznim rasterećenjima za iznajmljivače u slučaju slabijeg turističkog prometa, Glavina je odgovorio da će država napraviti iskorake ako bude potrebno.

Glavina je još u ožujku upozoravao da su turističke rezervacije za Hrvatsku, kao i za mnoge druge destinacije, usporene zbog rata na Bliskom istoku, ali je tada poručivao da bi hrvatske prednosti, poput blizine emitivnim tržištima, kvalitete ponude i omjera vrijednosti za novac, mogle dati dobre rezultate.

Upozorenja od Airbnb-a

No, iz najnovije Glavinine poruke proizlazi da rezervacije idu sporije od očekivanja, a rat na Bliskom istoku više se ne može tretirati kao kratkotrajan poremećaj, nego kao faktor koji sve snažnije utječe na promet, putovanja i odluke turista.

Da problem nije samo hrvatski pokazali su i najnoviji signali s globalnog turističkog tržišta. Reuters je ovih dana objavio da su Airbnb i Expedia upozorili kako rat na Bliskom istoku pritišće potražnju i uzrokuje poremećaje u putovanjima, pri čemu su zabilježene i šire posljedice na rezervacije i otkazivanja u Europi, Aziji, na Bliskom istoku i u Africi.

O Poljudu će odlučiti Splićani

Glavina je u Splitu govorio i o budućnosti stadiona Poljud. Rekao je da će odluku o tome hoće li se stadion obnavljati ili rušiti donijeti Grad Split i Splićani, a da će Vlada podržati konačno rješenje nakon procjene struke.

– U stadion u Splitu koji će biti nacionalni, Vlada će jednako uložiti, ako ne i više, kao i u stadion u Zagrebu. Što će biti s Poljudom, hoće li se obnavljati ili graditi novi, odlučivat će se u Splitu – poručio je.

Ministar je najavio i obnovu Spaladium Arene, Sportskog centra Gripe i malog atletskog stadiona na Brodarici uoči Sveučilišnih sportskih igara 2028. godine u Splitu, na kojima se očekuje oko 5000 sportaša u 20 disciplina. Dodao je da će atletski stadion na Brodarici biti privremeni Hajdukov stadion dok se ne riješi pitanje Poljuda.