Ostao bez dopunskog zbog inkluzivnog dodatka, spasio ga jedan papir

Umirovljenik je zbog inkluzivnog dodatka izgubio pravo na besplatno dopunsko, a onda na šalteru HZZO-a doznao da ga uopće ne mora plaćati.

Prije tri tjedna pisao sam o umirovljeniku koji je izgubio pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje jer je prekoračio minimum iznosa potreban da bi to ostvario. Sada slijedi nastavak s hepiendom, kako se to kaže, ali i takav je sretni završetak ostavio gorak okus umirovljeniku, ali i svima onima kojih se to tiče.

Da podsjetim čitatelje, apsurdna birokracija tretira inkluzivni dodatak kao prihod, pa neki najugroženiji gube pravo na besplatno dopunsko osiguranje. U slučaju našeg umirovljenika, kada mu je uplaćen inkluzivni dodatak, prekoračio je onaj minimum primanja koji mora imati da bi ostvario pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje.

Problem je nastao zbog različitog tretmana inkluzivnog dodataka u dvama zakonima; u jednom se ne smatra kao prihod, a u drugome, koji se odnosi na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), smatra se prihodom.