Iran odgovorio na američki mirovni prijedlog za okončanje rata

Teheran traži da se pregovori prvo usmjere na formalni prekid rata, dok bi se o nuklearnom programu razgovaralo naknadno.

Iran je u nedjelju službeno poslao odgovor na američki prijedlog za mirovne pregovore o okončanju rata, objavila je iranska državna novinska agencija IRNA. Odgovor je poslan preko Pakistana, koji u pregovorima ima posredničku ulogu, a Teheran je poručio da se u ovoj fazi razgovori moraju fokusirati na formalni prekid rata, dok pitanja poput iranskog nuklearnog programa zasad ostaju izvan pregovora.

Prijedlog koji su iznijele Sjedinjene Države formalno bi okončao rat prije početka pregovora o težim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program.

Prvi prolazak katarskog broda

Iako je diplomatski pomak važan, svjetska tržišta još pozornije prate ono što se događa u Hormuškom tjesnacu, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom. Reuters javlja da je tanker Al Haraitijat, kojim upravlja katarski QatarEnergy, u nedjelju sigurno prošao kroz tjesnac prema Pakistanu, što je prvi prolazak katarskog LNG broda od početka američko-izraelskih napada na Iran krajem veljače.

No znakovi smirivanja i dalje su vrlo krhki. Associated Press izvještava da su Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Katar tijekom nedjelje prijavili nove incidente s neprijateljskim bespilotnim letjelicama, što pokazuje da se sigurnosna situacija u Perzijskom zaljevu još nije stabilizirala.

Pritisak zbog puta u Kinu

Budući da američki predsjednik Donald Trump idući tjedan putuje u Kinu, na njega raste pritisak da okonča rat koji je izazvao svjetsku energetsku krizu. Washington zato želi što prije doći do iranskog odgovora i otvoriti prostor za smirivanje tržišta energenata.

Dodatnu neizvjesnost stvara i najava iranskih zastupnika da pripremaju zakon kojim bi formalizirali iransko upravljanje Hormuškim tjesnacem, uključujući mogućnost zabrane prolaska brodovima ‘neprijateljskih država’. Katarski premijer Mohamed bin Abdulrahman al-Tani poručio je iranskom ministru vanjskih poslova Abasu Arakčiju da bi korištenje Hormuza kao 'alata za pritisak' samo produbilo krizu te da se sloboda plovidbe ne smije ugrožavati.