UGP traži analize za očekivano snižavanje cijena u turizmu

Udruga Glas poduzetnika uputila je Ministarstvu turizma i sporta upit vezan uz procjene učinaka i ekonomske analize javnih očekivanja smanjenja cijena u turističkom sektoru za 10 do 20 posto.

Povod su posljednje poruke ministra turizma i sporta Tončija Glavine , koji je jučer izjavio da će ovogodišnja turistička sezona zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku biti specifična te je pozvao cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20 posto.

– Svim dionicima turističkog sektora upućen je apel da je sada vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije i da u cijelom lancu vrijednosti smanjimo očekivanja i marže kako bismo išli s paketom svi skupa u Hrvatskoj, s popustima od 10 do 20 posto – rekao je Glavina u Splitu.

UGP pritom ne dovodi u pitanje potrebu jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma, već smatra kako bi javna očekivanja prema poduzetnicima trebala biti temeljena na transparentnim ekonomskim analizama i procjenama stvarnih učinaka na gospodarstvo.

U okolnostima značajnog rasta troškova poslovanja — uključujući troškove rada, energenata, nabave, zakupa, logistike i administrativnog opterećenja — UGP smatra važnim otvoriti stručnu raspravu o održivosti poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu.

U dopisu Ministarstvu UGP je zatražio informacije: postoje li izrađene procjene ili analize učinka javnih očekivanja vezanih uz smanjenje cijena na poslovanje poduzetnika, jesu li pritom analizirani učinci na profitabilnost, investicijski kapacitet i dugoročnu održivost poslovanja te na koji način Ministarstvo planira uključiti stvarne troškove poslovanja poduzetnika u buduće javne komunikacije i preporuke vezane uz cijene u turizmu?

Glavina je jučer poručio da ova turistička godina „nije normalna ni standardna“, nego specifična, te da konkurentske zemlje također uvode popuste zbog poremećaja izazvanih ratom na Bliskom istoku. Dodao je i da će država napraviti iskorake ako bude potrebno.

Ministar je još u ožujku upozoravao da su turističke rezervacije za Hrvatsku, kao i za mnoge druge destinacije, usporene zbog rata na Bliskom istoku, no iz njegovih najnovijih izjava proizlazi da rezervacije idu sporije od očekivanja te da se geopolitička kriza više ne može tretirati kao kratkotrajan poremećaj.

UGP ističe kako kvalitetna i održiva gospodarska politika zahtijeva kontinuirani dijalog institucija i poduzetnika, ali i procjenu stvarnih učinaka javnih poruka i ekonomskih mjera na gospodarstvo.