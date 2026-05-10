Agrolaguna krči cabernet i okreće vinograde prema malvaziji

Nakon ulaska Badela 1862 porečka tvrtka pokreće investicije veće od deset milijuna eura u vino, ulje i sir

Zašto porečka Agrolaguna krči vinograde s relativno mladim, zdravim i lijeporodnim nasadima grožđa sorte cabernet sauvignon, najpoznatije crne vinske sorte na svijetu? Zato da bi ih zamijenila nasadima autohtonih sorti, malvazije istarske (90 posto) te terana (10 posto). U odnosu na dosadašnje stanje u kojem su u Agrolaguninim vinogradima crne sorte bile na više od 50 posto površina, cilj je da na 70 posto budu bijele sorte.

'Pobjeljivanje' vinograda velik je zahvat i investicija od gotovo pet milijuna eura u trogodišnjem razdoblju, koje je započelo proljetos sadnjom prvih 40 hektara novih nasada, od planiranih 120 hektara. Sastavni je dio nove sadnje navodnjavanje vinograda, kao odgovor na klimatske promjene i jamstvo stabilnosti prinosa neovisno o vremenskim prilikama.

Razlog tom zahvatu globalni su trendovi u potrošnji vina, koji kažu da konzumacija općenito opada, ali ponajviše uslijed pada potrošnje teških crnih vina, uz iznimku crnih vina iz poznatih vinskih regija. Potrošnja laganijih bijelih i rosé vina, naprotiv, raste, mlađi potrošači sve više konzumiraju pjenušava vina, a osobit rast bilježi potražnja za organskim, prirodnim, bezalkoholnim i veganskim vinima. Agrolaguna sada prilagođava proizvodnju tim trendovima.