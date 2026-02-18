Hrvatski PJR postaje dio međunarodne mreže Civitta

Ulaskom u Civitta grupaciju PJR jača svoje kapacitete za podršku klijentima kroz cijeli životni ciklus investicija i EU projekata

Hrvatska konzultantska tvrtka Projekt Jednako Razvoj (PJR) postaje dio međunarodne grupacije Civitta, jedne od vodećih savjetodavnih konzultantskih kuća u srednjoj Europi, s više od 750 zaposlenika, godišnjim prihodom od 50 milijuna eura te mrežom od 30+ ureda u više od 20 zemalja.

Ulaskom u Civitta grupaciju PJR dodatno jača svoje kapacitete za podršku klijentima u Hrvatskoj kroz cijeli životni ciklus investicija i EU projekata, od strateškog savjetovanja, pronalaska partnera i strukturiranja konzorcija, preko pripreme projektnih prijava, do upravljanja projektima. PJR pritom ostaje prvi kontakt za domaće klijente i operativni partner u Hrvatskoj, sada osnažen znanjem i resursima međunarodne mreže.

– U proteklih 16 godina izgradili smo snažan lokalni tim i reputaciju pouzdanog partnera u EU projektima. Pridruživanjem Civitti zadržavamo snagu našeg tima u Hrvatskoj, a klijentima otvaramo pristup međunarodnom iskustvu, partnerima i izvorima financiranja koji će sve više određivati budućnost konkurentnosti i održivosti – izjavila je Ana Fresl, predsjednica uprave PJR-a i partnerica u Civitti.

Ines Gruica Devčić, Adam Saulius Vaina, Ana Fresl, Ivan Serdarušić

Za klijente PJR-a integracija u Civitta mrežu znači snažniju analitičku i savjetodavnu podršku, dublju orijentaciju o nadolazećim prilikama i veću sposobnost sudjelovanja u natječajima, od identifikacije relevantnih poziva i pronalaska partnera do strukturiranja konzorcija, pripreme prijava i provedbe.

– Hrvatska je važan korak u rastu Civitte. U grupu dolazi snažan lokalni PJR tim, koji poznajemo još od 2018., i dodatno jačamo svoju prisutnost u srednjoj i istočnoj Europi. Spajamo Civittinu međunarodnu mrežu s PJR-ovom snažnom lokalnom ekspertizom kako bismo klijentima pružili podršku kroz cijeli životni ciklus projekata financiranih iz EU sredstava – rekao je Adam Saulius Vaina, predsjednik uprave Civitte.

Ovaj je korak dodatno relevantan u kontekstu promjena koje se očekuju u EU financiranju. U prijedlogu novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2028. - 2034. proračun se dijeli na četiri glavne proračunske linije, pri čemu se posebno ističe linija 'konkurentnost, prosperitet i sigurnost', s planiranih 522 milijarde eura (oko 30% ukupnog VFO-a). U njezinu je središtu Europski fond za konkurentnost, usmjeren na programe i teme poput istraživanja i razvoja, digitalnog vodstva, čiste tranzicije, otpornosti i sigurnosti. PJR se pridruživanjem Civitti strateški pozicionira prema rastućem segmentu centraliziranih EU programa i međunarodnih partnerstava, s ciljem da hrvatskim organizacijama olakša konkuriranje u sve zahtjevnijem europskom okruženju.