Tržišna vrijednost stablecoina premašuje devizne rezerve 95 zemalja

Iznos fiat valuta koje korisnici drže izvan tradicionalnih bankarskih kanala sada premašuje službene devizne rezerve 95 zemalja

Kombinirana tržišna vrijednost svih stablecoina dosegla je rekordnih 322 milijarde dolara, što je znatno više od deviznih rezervi 95 zemalja, uključujući nekoliko razvijenih zemalja. Trenutno je njihova ukupna tržišna kapitalizacija veća od deviznih rezervi Poljske, Tajlanda, Meksika i razvijenih gospodarstava poput Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, pa čak i Ujedinjenih Arapskih Emirata, države koji izvozi naftu.

U biti, količina dolara i drugih fiat valuta koje korisnici drže izvan tradicionalnih bankarskih kanala sada premašuje službene devizne rezerve, suvereno zaštitno pokriće od vanjskih ekonomskih šokova većine zemalja.