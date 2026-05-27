Izrael u ratu postao najbrže rastuće gospodarstvo razvijenoga svijeta

Dok se europske prijestolnice jedva nose s troškovima energetskoga šoka, a cijene goriva izazivaju sve veću nelagodu i među američkim potrošačima, Izrael, zemlja koja je gotovo tri godine u efektivnome ratnom stanju, postaje gospodarska predvodnica razvijenoga svijeta. Prema posljednjim procjenama Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF), izraelsko gospodarstvo ove će godine rasti po stopi od 3,5 posto.

Ista ta institucija predviđa rast od 2,3 posto za SAD i tek 1,3 posto za Europsku uniju. To znači da će Izrael prema tempu rasta nadmašiti sve članice G7 ove godine. Goldman Sachs ​još je optimističniji: njegova je prognoza da će izraelski BDP ove godine porasti za 5,7 posto. Banka Izraela, koja je početkom travnja snizila vlastitu projekciju za 1,4 postotna boda, i dalje predviđa rast, i to od itekako solidnih 3,8 posto, uz napomenu guvernera Amira Yarona da bi rast sljedeće godine mogao biti i veći te dosegnuti stopu od 5,5 posto.

Narudžbenice samo stižu

Tržišta kapitala reagiraju već sada. Indeks 35 najboljih izraelskih kompanija skočio je za 20-ak posto od početka godine, što je samo nastavak lanjskoga trenda kad je rast iznosio vrtoglavih 51,6 posto. Usporedbe radi, sva tri glavna američka indeksa zaostaju daleko za tim tempom. Treba dodati i to da je indeks TA-125, koji obuhvaća mnogo više izlistanih kompanija, ove godine porastao za 17 posto.