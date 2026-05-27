Kako je modna baština najljepšeg grada postala luksuzni modni dodatak

Dizajnerica Nives May Kosić predstavila je Boorsa Dubrovnik – brend ručno rađenih torbica, a ideja za priču rođena je među zidinama grada

Nakon tri desetljeća karijere na hrvatskoj modnoj sceni, priznata dizajnerica Nives May Kosić predstavlja Boorsa Dubrovnik – brend ručno rađenih torbica koji slavi 'slow fashion' filozofiju i neraskidivu vezu s gradom koji je njezina najveća inspiracija.

Boorsa nije samo modni dodatak, ona je rezultat tridesetogodišnjeg učenja, rasta i ljubavi prema dizajnu. Nastala kao osobni dar dizajnerice samoj sebi za 30. godišnjicu karijere, Boorsa spaja tradicionalne vještine ručne izrade s modernom, sofisticiranom estetikom namijenjenom ženi koja se usuđuje biti drugačija. Brend već svojim imenom pjeva odu Dubrovniku i tradicionalnom dubrovačkom govoru u kojem se torba naziva bursa. Logotip brenda inspiriran je dubrovačkom rozetom, simbolom povijesne ljepote i sklada, koji se savršeno nadopunjuje s retro šarmom metalnih ručki koje su zaštitni znak Boorsa modela.

Svaka torbica nastaje u višesatnom procesu, koristeći najfinije talijanske tkanine poput tafta, pliša, sirove svile i vezene čipke. Dizajnerica, koja se usavršavala u samom srcu talijanske tekstilne industrije u Pratu, beskompromisno bira materijale koji jamče dugovječnost i kvalitetu.

- Iako sam Karlovčanka, ideja za stvaranjem ove priče rođena je među zidinama meni najdražeg Grada. Boorsa je spoj moje ljubavi prema tradiciji i praktičnih potreba žene koja kroz dan prolazi sa stilom. Svaka ručka i svaki detalj šivaju se ručno, čineći svaku torbu unikatom ili dijelom strogo limitirane serije – ističe Nives, osnivačica brenda koja se svojim neodoljivim modnim dodacima obraća samopouzdanim ženama koje ne kupuju masovno već ulažu u kvalitetu i priču. To su žene koje cijene autentičnost domaćeg proizvoda i žele torbu koja izražava njihovu unutarnju snagu i eleganciju.

U svijetu zasićenom kopijama i brzom modom, Boorsa Dubrovnik ponosno stoji kao zagovornik "tihe luksuzne" estetike. Ekskluzivna linija unikatnih torbi trenutno je dostupna putem službenog Instagram profila, a uskoro i putem webshopa.