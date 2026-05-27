Dioničar Kraša traži isplatu dividende od dva eura po dionici

Zagrebačka tvrtka Liberum arbitrium u vlasništvu Hrvoja Fajdetića, dioničar Kraša, uputila je protuprijedlog za predstojeću glavnu skupštinu kompanije zakazanu za 12. lipnja. Dok Uprava i Nadzorni odbor predlažu zadržavanje cjelokupne dobiti iz 2025. godine radi jačanja financijske stabilnosti, Liberum arbitrium traži isplatu dividende od dva eura po dionici.

Prema protuprijedlogu, iz dobiti od 7,2 milijuna eura, iznos od 2,8 milijuna eura isplatio bi se dioničarima, dok bi 4,4 milijuna eura ostalo u zadržanoj dobiti. Podnositelj smatra da zadržavanje ukupne dobiti nepotrebno uskraćuje povrat dioničarima te navodi da isplata neće ugroziti likvidnost ni razvojne planove kompanije.

Kao argumente navode modernizaciju proizvodnih linija, nisku razinu financijskog opterećenja te pad cijena kakaovca. Predloženi datum isplate dividende je 19. siječnja 2027. godine, uz pravo na isplatu za dioničare evidentirane u depozitoriju 19. lipnja 2026. godine.

U sklopu investicijskog ciklusa usmjerenog na povećanje učinkovitosti, Kraš je nedavno uložio 2,3 milijuna eura u novu, modernu liniju za automatsko slaganje i pakiranje Choco Napolitanki, razvijenu u suradnji s njemačkim proizvođačem opreme.

Istovremeno, još nije objavljena ponuda za preuzimanje Kraša od strane Pivac Holdinga i Kappa Star Limiteda, unatoč sporazumu o zajedničkom djelovanju sklopljenom u veljači. Ta dva dioničara zajedno kontroliraju 87,39 posto dionica, dok je 6,28 posto u trezoru. Postupak pred Hanfom je u tijeku, no rokovi propisani Zakonom o preuzimanju dioničkih društava su probijeni, a detalji o fazi postupka nisu javno dostupni zbog strogih pravila komunikacije.

Poslovanje Kraša u 2025. godini obilježile su rekordne cijene kakaovca, što je dovelo do pada neto dobiti na 6,5 milijuna eura i EBITDA-e na 15,8 milijuna eura. Iako su prihodi porasli za 3,4 posto na 193,9 milijuna eura, troškovni pritisci bez korekcije prodajnih cijena smanjili su profitabilnost kompanije.