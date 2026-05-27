Vrhovni sud odlučio o franku iza zatvorenih vrata

Prošireno vijeće odbilo je javnu sjednicu i donijelo odluku o konvertiranim kreditima, no sadržaj će biti poznat tek nakon pisanog otpravka

Prošireno vijeće Vrhovnog suda sastalo se danas i odlučilo da sjednica na kojoj se odlučivalo o jednom od najvažnijih preostalih pitanja iz slučaja švicarski franak neće biti javna. Nakon toga vijeće je, prema neslužbenim informacijama, donijelo i odluku u predmetu koji se odnosi na pravo potrošača s konvertiranim kreditima na obeštećenje.