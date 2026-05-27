Vijeće 'mudraca' prepolovilo prognozu rasta njemačkog gospodarstva

Zbog rasta cijena nafte bit će lošiji omjer cijena izvoza i uvoza. Uvoz će poskupjeti više od izvoza i time smanjiti kupovnu moć tvrtki

Skupina ekonomskih savjetnika njemačke vlade gotovo je prepolovila prognozu rasta gospodarstva za 2026. godinu, navodeći kao glavni razlog visoke cijene energije zbog rata u Iranu

Najveće europsko gospodarstvo trebalo bi ove godine porasti za 0,5 posto, pokazuje proljetna prognoza peteročlane skupine vladinih ekonomskih savjetnika.

U studenome lani bili su prognozirali da će aktivnost u 2026. godini porasti za 0,9 posto.

'Petero mudraca', kako ih u Njemačkoj nazivaju, uskladilo je time svoju prognozu za ovu godinu s onom vlade u Berlinu koja je skromnija predviđanja obrazložila poskupljenjem energije zbog rata u Iranu.

Krajem veljače SAD i Izrael napali su Iran koji je odgovorio preuzimanjem kontrole nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi 'prijateljskih' zemalja prolaze pak kroz Hormuz u koordinaciji s iranskom vojskom.

SAD je pak sredinom travnja uveo pomorsku blokadu Irana, nezadovoljan pregovorima.

Blokada tranzita kroz Hormuz podigla je cijene energije širom svijeta budući da kroz Hormuz prolazi petina svjetske nafte i goriva, ali i ukapljenog prirodnog plina.

Uz energente, zemlje uz Perzijski zaljev isporučuju na svjetska tržišta i značajne količine gnojiva koje je također poskupjelo.

Njemačka će vjerojatno zbog oštrog rasta cijena nafte bilježiti lošiji omjer cijena izvoza i cijena uvoza, napominju vladini saveznici. Uvoz će poskupjeti više od izvoza, upozoravaju, a to će smanjiti kupovnu moć prihoda tvrtki jer će izvozom u manjoj mjeri moći pokriti uvoz.

Rastući troškovi fosilnih goriva i poluproizvoda povećali su troškove proizvodnje, objašnjavaju, produbljujući time pad industrijske proizvodnje, uz smanjena privatna ulaganja.

Skuplji energenti podići će i cijene izvoza, što će pak oslabiti konkurentnost njemačkih tvrtki na međunarodnim tržištima, i to u uvjetima usporavanja svjetskog gospodarstva.

Rast bi u ovoj godini mogao biti i slabiji ako rat u Iranu potraje i ako njegove posljedice budu još teže no što se trenutno očekuje, naglašavaju.

U 2027. godini gospodarska aktivnost trebala bi po njihovoj procjeni porasti za 0,8 posto, potaknuta milijardama eura koje je država namijenila modernizaciji infrastrukture.

Inflacija bi po njihovim izračunima trebala u ovoj godini dosegnuti u prosjeku tri posto i tek neznatno oslabiti u 2027., na 2,8 posto.