Suzbijanje inflacije platit će velike tvrtke i stotine tisuća ljudi

Ministar financija Ćorić predstavio je danas paket mjera protiv inflacije koji se neće svidjeti ni velikim tvrtkama, niti fizičkim osobama

Vladin novi paket usmjeren na suzbijanje inflacije i racionalizaciju državne potrošnje od 1. siječnja iduće godine zahvatit će, piše Jutarnji list, paušalce, male iznajmljivače, velike kompanije koje bilježe ekstra profit, kao i zaposlenike javnog i državnog sektora.

Riječ je o stotinama tisuća ljudi u Hrvatskoj, a predstavio ga je ministar financija Tomislav Ćorić danas na koalicijskom sastanku.