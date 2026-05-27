A1 Hrvatska i Ericsson Nikola Tesla nastavljaju suradnju

Ericsson Nikola Tesla u narednih pet godina ostaje jedini isporučitelj radijskog dijela mobilne mreže i usluge održavanja za A1 Hrvatska

A1 Hrvatska i Ericsson Nikola Tesla učvršćuju dugogodišnje partnerstvo potpisom novog višegodišnjeg ugovora o modernizaciji i proširenju radijske pristupne mreže A1 Hrvatska, priopćili su iz Ericssona Nikole Tesle. Ovime se potvrđuje kontinuitet suradnje dviju kompanija na razvoju napredne mobilne infrastrukture, nastavlja stabilan i tehnološki napredan razvoj mreže te daljnje unaprjeđenje korisničkog iskustva.

U okviru novog ugovora Ericsson Nikola Tesla u narednih pet godina ostaje jedini isporučitelj radijskog dijela mobilne mreže A1 Hrvatska i pružatelj usluga održavanja.

- Korisnici danas vrhunsku povezanost doživljavaju kao standard, a naš je zadatak kontinuirano ulagati kako bismo pratili njihove rastuće potrebe i navike korištenja digitalnih usluga. Ovim ugovorom nastavljamo jačati temelje za daljnji razvoj mreže i osiguravati još bolje digitalno iskustvo, uz stabilnost i kvalitetu koje korisnici svakodnevno prepoznaju i koriste – istaknuo je Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska.

- Izuzetno nam je drago što s A1 Hrvatska nastavljamo dugogodišnju uspješnu suradnju u području razvoja radijske mreže. Naše partnerstvo zasniva se na povjerenju, ulaganjima u najnovije tehnologije i zajedničkom usmjerenju na razvoj naprednih usluga za korisnike kroz unaprjeđenje mrežne infrastrukture. Modernizacijom i daljnjim razvojem 5G mreže doprinosimo stvaranju pouzdane i sigurne digitalne infrastrukture koja je osnova za implementaciju novih usluge i inovacija koje pokreću digitalnu transformaciju gospodarstva i društva - izjavio je Siniša Krajnović, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle.

Tijekom dugogodišnje suradnje A1 Hrvatska i Ericsson Nikola Tesla ostvarili su niz značajnih postignuća, uključujući kontinuiranu modernizaciju radijske mreže, uvođenje novih generacija mobilnih tehnologija te stalno unaprjeđenje kapaciteta, pokrivenosti i pouzdanosti, stoji na kraju priopćenja.