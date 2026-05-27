Na puno radno vrijeme radi tek 2082 umirovljenika u Hrvatskoj

Iako u Hrvatskoj radi 41 tisuća građana u trećoj dobi, po njihovoj zaposlenosti i dalje znatno zaostajemo za prosjekom EU-a

U Hrvatskoj trenutno radi 40.502 umirovljenika, što je rekordan broj koji bilježi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a uglavnom se radi o korisnicima starosne mirovine (96 posto), dok tek četiri posto otpada na prijevremene mirovine.

Od ukupnog broja umirovljenika velika većina, točnije, njih 38.420, i dalje radi do polovice punog radnog vremena uz zadržavanje cijele mirovine, dok je novu zakonsku mogućnost rada dulje od polovice radnog vremena uz isplatu 50 posto mirovine, uvedenu od početka 2026. godine, za sada iskoristilo tek 2082 umirovljenika prosječne dobi od 67 godina.