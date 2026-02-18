Izložba 'Bila si moja inspiracija' od sada Zrinjevcu

Izložba je dio obilježavanja 20. obljetnice programa L’Oréal–UNESCO 'Za žene u znanosti', a predstavlja neke od dosadašnjih dobitnica

Nakon što je prošlog tjedna, na Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti, službeno otvorena na Cvjetnom trgu i u Masarykovoj ulici, izložba 'Bila si moja inspiracija' od ovog je tjedna dostupna javnosti na Zrinjevcu, gdje će se moći razgledati do 22. veljače.

Izložba je dio obilježavanja 20. obljetnice Nacionalnog programa L’Oréal–UNESCO 'Za žene u znanosti', a predstavlja neke od dosadašnjih dobitnica priznanja te žene koje su oblikovale njihov profesionalni put – mentorice, profesorice, kolegice i majke. Kroz njihove inspirativne priče naglašava se važnost međugeneracijske podrške, zajedništva i poticajnog okruženja ključnog za razvoj mladih znanstvenica.

Izložba 'Bila si moja inspiracija' na Zrinjevcu

Nacionalni program 'Za žene u znanosti' u Hrvatskoj se provodi u suradnji L’Oréal Adria i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture i medija. Tijekom dva desetljeća program sustavno prepoznaje i nagrađuje izvrsnost mladih znanstvenica, pruža im financijsku i profesionalnu podršku te doprinosi većoj vidljivosti žena u znanstvenoj zajednici.

Do danas je ovaj globalni program podržao više od 4.900 znanstvenica u više od 140 zemalja, dok je u Hrvatskoj nagrađeno 74 iznimnih istraživačica. Ove će godine, u svibnju, biti nagrađene još četiri.