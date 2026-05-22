Chips Act 2: Bruxelles mijenja strategiju, ali račun plaćaju kupci

Novi zakon Europske komisije pokušava spasiti auto-industriju od ovisnosti o Pekingu. No, mnogi analitičari smatraju da je za to već kasno

Europski proizvođači automobila morat će u određenim slučajevima nabavljati čipove od najmanje dva dobavljača i u svoje nabavne odluke uključiti procjenu geopolitičkih rizika. To predviđa novi nacrt zakona koji Europska komisija namjerava formalno predstaviti 3. lipnja. Radi se o dijelu šireg paketa legislative poznatog kao Chips Act 2, čiji je cilj ojačati tehnološku suverenost EU-a.

No iza naslova se krije složenija priča, priča o tome kako je Europa potrošila milijarde, a ostala ranjiva. Kako je jedan nizozemski proizvođač čipova gotovo paralizirao kontinent i kako se Bruxelles sada muči s pitanjem koje je teže od samog zakona, što Europa uopće može postići na tržištu koje kontroliraju drugi.