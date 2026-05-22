Ericsson Nikola Tesla osigurao poslove vrijedne 24 milijuna eura

Ericsson Nikola Tesla potpisao je niz novih ugovora u vrijednosti većoj od 24 milijuna eura, izvijestili su iz tvrtke Zagrebačku burzu. Novi poslovi obuhvaćaju ključna područja digitalne transformacije, sustave za kritične zadaće te poslovne komunikacijske sustave.

Ugovoreni su tako projekti s državnim institucijama i strateškim javnim poduzećima. Među njima se ističe ugovor s Ministarstvom zdravstva o javnoj nabavi usluga podrške te korektivnog i adaptivnog održavanja CEZIH-ova podsustava 1 u razdoblju od 24 mjeseca. Uz to, s više hrvatskih bolnica ugovoreni su novi projekti u području bolničkih informacijskih sustava.

Nastavak suradnje potvrđen je i u energetskom te infrastrukturnom sektoru. S tvrtkom HEP d.d. potpisan je okvirni dvogodišnji sporazum o nadogradnji i održavanju komutacijskog sustava, što uključuje usluge projektiranja, implementacije i specijalističke obuke. Također, s HEP-om ODS sklopljen je dvogodišnji sporazum za održavanje mikrovalnih veza MINILINK na području Slavonije.

U segmentu javne uprave i državnih usluga, s Ministarstvom turizma i sporta ugovoren je razvoj i uspostava aplikativnog rješenja za poslovnu integraciju (BI) u turizmu. Za Hrvatske ceste osigurana je stručna tehnička podrška u sklopu projekta NAPCORE-X, dok je s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dogovoreno održavanje platforme za razmjenu servisa na razini Europske unije (Once Only Technical System - OOTS).

Iz kompanije napominju da Ericsson Nikola Tesla ostaje regionalni isporučitelj komunikacijskih proizvoda i inovativnih ICT rješenja za digitalizaciju industrije i javnih servisa. Kompanija upravlja najvećim razvojno-istraživačkim centrom u regiji i predvodi domaći izvoz softvera, uz fokus na održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje.