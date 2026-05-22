Promjena prioriteta financijskih lidera - fokus na podacima

Financijski direktori u Hrvatskoj danas fokus više stavljaju u povjerenje u podatke, sustave i procese, umjesto u brzinu i optimizaciju

Prema najnovijem istraživanju PwC-a, financijski direktori u Hrvatskoj prolaze kroz značajnu promjenu prioriteta. Naime, treće izdanje regionalnog istraživanja CFO Compass, koje je obuhvatilo više od 230 lidera iz 15 industrija, otkriva da se fokus s puke brzine i optimizacije troškova preusmjerava prema izgradnji povjerenja u podatke, sustave i procese.

Iako 55 posto organizacija u Hrvatskoj uspijeva zaključiti mjesečne poslovne knjige unutar pet dana, stručnjaci iz PwC-a upozoravaju na naličje te statistike. Takva se učinkovitost, naime, često postiže iscrpljujućim ručnim radom i prekovremenim angažmanom timova, a ne sustavnom automatizacijom.

Zabrinjava podatak da čak 37 posto organizacija i dalje ručno usklađuje računovodstvene podatke u Excel tablicama, što izravno povećava rizik od pogrešaka i usporava razvoj poslovanja.

Slaven Kartelo, partner u PwC Hrvatska i član Uprave, ističe kako se tehnologija uvodi brže nego što se razvijaju podaci, kontrole i vještine zaposlenika. Prema njegovim riječima, upravo taj raskorak ograničava puni potencijal digitalne transformacije. Cilj modernih financijskih funkcija trebali bi biti standardizirani podaci unutar dobro osmišljenog ekosustava, jer jedan monolitni ERP sustav rijetko može samostalno riješiti problem fragmentiranih podataka.

Umjetna inteligencija nameće se kao nezaobilazna tema, pa tako 67 posto hrvatskih financijskih direktora već istražuje ili implementira AI agente. Većina organizacija planira u te svrhe izdvojiti do 50.000 eura, no entuzijazam prati i nedostatak kontrole.

Čak 77 posto ispitanika priznaje da još nemaju formalno definirane mehanizme nadzora AI sustava, dok polovina tvrtki nije adekvatno osposobila zaposlenike za rad s novim tehnologijama. Glavne prepreke većoj primjeni su nedostatak vještina, kibernetički rizici i pitanja privatnosti podataka.

Tranformacija ljudski izazov

Ana Maria Cajner, voditeljica istraživanja za Hrvatsku, naglašava da transformacija danas više nije primarno tehnološki, već ljudski izazov. Vrijednost novih alata, smatra Cajner, nastaje tek kada su praćeni odgovarajućim znanjima i spremnošću na promjenu načina rada.

Na polju kibernetičke sigurnosti Hrvatska pokazuje zrelost iznad regionalnog prosjeka, s gotovo polovinom tvrtki koje već imaju uspostavljene funkcije sigurnosti. Ipak, prostor za napredak ostaje velik u području digitalne otpornosti. Tek 19 posto organizacija ulaže u kontinuitet poslovanja i oporavak od katastrofa, dok je arhitektura nultog povjerenja (Zero Trust) zastupljena kod svega jedan posto ispitanika.

Bruno Čurčija, direktor u PwC Hrvatska, zaključuje kako se uloga CFO-a nepovratno proširila izvan tradicionalnih okvira. Financijski direktori danas postaju integralni dio upravljanja rizicima, od kibernetičke sigurnosti do regulatornih zahtjeva, pri čemu učinkovito kontrolno okruženje ne smije biti prepreka, već zamašnjak transparentnosti i održivog rasta.

Tri godine nakon pokretanja istraživanja, jasno je da se budućnost financija temelji na sigurnosti, razvoju vještina i integriranim sustavima koji povezuju tehnologiju s konkretnom poslovnom koristi.