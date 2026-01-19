Nova era ljepote uz L’Oréal: Kako infracrvena svjetlost mijenja njegu kose i kože

Light Straight + Multi-styler i LED maska za lice, oba dobitnici nagrade za inovaciju CES® 2026, koriste jedinstvenu svjetlosnu tehnologiju za poboljšanje rezultata njege kose i kože

Na sajmu CES® 2026 L'Oréal Grupa, svjetski lider u ljepoti, predstavio je dvije revolucionarne tehnologije koje donose snagu svjetla njezi kose i kože: Light Straight + Multi-styler i LED masku za lice, dobitnice nagrade za inovaciju CES® 2026 (Innovation Award honorees).

- U L'Oréalu smo oduvijek vjerovali da je ljepota duboko povezana sa znanstvenim otkrićima koje je u središtu naše tvrtke od njezina osnutka prije više od 115 godina. Danas neumorno spajamo najnovija znanstvena i tehnološka dostignuća s našom kreativnošću kako bismo kreirali inovativna iskustva ljepote koja su učinkovitija i prilagođena individualnim potrebama - izjavila je Barbara Lavernos, zamjenica izvršnog direktora zadužena za istraživanje, inovacije i tehnologiju u L'Oréal Groupe.

Light Straight + Multi-styler

Više od stoljeća, uređaji za ravnjanje kose neizostavan su dio rutine njezinog oblikovanja, ali obične grijaće ploče mogu doseći temperature od 204°C i više, iznad praga na kojem dolazi do slabljenja površinskog sloja dlake što dovodi do lomljenja i smanjenog sjaja. Razvijen u sklopu odjela L’Oréal Research & Innovation, Light Straight + Multi-styler koristi patentiranu tehnologiju infracrvene svjetlosti kako bi osigurao vrhunske rezultate stiliziranja pri nižim temperaturama, istovremeno štiteći zdravlje kose.

L'OREAL - LIGHT STRAIGHT+ MULTI-STYLER 3

Staklene ploče uređaja učinkovito ravnaju kosu, a temperatura nikada ne prelazi 160 °C, što je znatno niže u usporedbi s tradicionalnim uređajima za ravnanje kose. Prema L’Oréalovim instrumentalnim testovima, Light Straight + Multi-styler radi tri puta brže i ostavlja kosu dvostruko glađom u odnosu na vodeće premium uređaje.

Ključne prednosti Light Straight + Multi-stylera:

Patentirana infracrvena tehnologija i svjetlosni modul: Vlastiti dizajn uređaja osigurava ultra-glatko oblikovanje i produljenu izdržljivost za dosljedne performanse.

Svestranost višestrukog oblikovanja: Osim ravnanja i zaglađivanja, Light Straight + Multi-styler može se koristiti za kovrčanje kose s preciznošću i pažnjom, nudeći uistinu svestrano rješenje za oblikovanje.

Personalizirani rezultati: Opremljen pametnim unutarnjim senzorima s ugrađenim vlastitim algoritmima i strojnim učenjem, uređaj se prilagođava pokretima korisnika kako bi maksimizirao individualno iskustvo.

Uvođenjem Light Straight + Multi-stylera, L’Oréal sada nudi cijelu rutinu oblikovanja kose, koja također uključuje Airlight Pro, predstavljen na CES-u 2024., koja uključuje tehnologiju infracrvenog svjetla za bolju zaštitu kose.

Light Straight + Multi-stylera bit će dovršeni do kraja 2027., a datum globalnog lansiranja bit će objavljen naknadno.

*Francuski patent odobren; američki patent u postupku.

LED maska za lice za ciljanu njegu kože

Dodatno pokazujući svoju predanost tehnološkom napretku i znanosti o dugovječnosti u ljepoti na sajmu CES® 2026, L'Oréal je također najavio LED masku za lice.

Ova ultra-tanka, fleksibilna silikonska maska, trenutno u fazi prototipa, isporučuje svjetlost direktno na lice. Razvijena je u suradnji sa kompanijom I-Smart Developments, globalnim liderom u inovacijama LED uređaja. L’Oréal vjeruje da će testiranja pokazati da LED maska smanjuje vidljive znake starenja poput finih linija, opuštenosti kože i neujednačenog tena, zahvaljujući ciljanoj primjeni crvene i bliske infracrvene svjetlosti. Lagani, fleksibilni i neinvazivni dizajn lako se uklapa u svakodnevnu rutinu njege kože, a svaka sesija traje 10 minuta i automatski je vremenski podešena.

Ključ efikasnosti maske leži u njenoj naprednoj, prozirnoj podlozi s ugrađenim mikrokolom sigurnim za kožu, koje precizno kontolira emitiranje dve valne dužine svjetlosti.

Očekuje se da će LED maska za lice biti lansirana 2027. godine. Lansiranje LED maske za lice L’Oréal Groupe u Sjedinjenim Državama podliježe procesu FDA 510(k) predtržišne prijave.