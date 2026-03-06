Martina Tuschl dobitnica je prestižne titule 'XENA – Žena godine u energetici'

Radi se o priznanju koje udruga XEnergy – Mreža za promicanje žena u energetskoj tranziciji dodjeljuje ženi koja je ostavila najveći trag u energetici u 2025. godini

U svečanom okruženju restorana Lido na Jarunu, pred više 200 uzvanika, održana je dodjela nagrade XENA – Žena godine u energetici, prestižnog priznanja koje udruga XEnergy – Mreža za promicanje žena u energetskoj tranziciji dodjeljuje ženi koja je prema glasovima stručnog žirija i javnosti ostavila najveći trag u energetici u 2025. godini.

Ove godine, titulu XENA – Žena godine u energetici ponijela je Martina Tuschl, direktorica Sektora geotermalne energije u Agenciji za ugljikovodike, koja je strateškim, ali i operativnim vođenjem projekta upotrebe geotermalne energije u svrhu toplinarstva, dala veliki doprinos energetskoj tranziciji u RH. Kroz uspješnu realizaciju tri istražne geotermalne bušotine te planove njihovog spajanja na centralni toplinski sustav gradova, poslovnih i poljoprivrednih zona u Velikoj Gorici, Osijeku i Vinkovcima, predvodi jedinstven i dosad nikad ostvaren projekt u RH.

- Ova nagrada za mene ima posebnu vrijednost jer dolazi iz energetskog sektora, a posebno od XEnergy udruge koja aktivno radi na afirmaciji žena u energetici. Drago mi je što postoji priznanje koje skreće pozornost na doprinos žena u energetici i koje, na svoj način, pomiče granice u području koje je dugo slovilo kao izrazito muški biznis. Na mom poslovnom putu bilo je mnogo žena koje su bile moje mentorice, podrška i uzori. Često samozatajne i možda nedovoljno vidljive, ali iznimno važne u oblikovanju znanja i profesionalne zajednice u kojoj danas radimo - izjavila je dobitnica.

Kako je naglašeno na samoj dodjeli, važnost nagrade XENA veća je od samog priznanja individualnim uspjesima, njen je cilj promijeniti percepciju i razbiti predrasude o energetici kao dominantno muškoj industriji. Žene već danas imaju ključnu ulogu u ovom sektoru, a ovakve nagrade pomažu da budu vidljivije, potaknu njihovo profesionalno napredovanje te da budu inspiracija budućim generacijama žena da se odvaže zakoračiti u ovu industriju.

- Ponosni smo što je nagrada XENA otišla u ruke žene koja je primjer stručnosti, profesionalnosti i liderstva. Ove godine je proces izbora bio vrlo neizvjestan do samog kraja, što također pokazuje koliko je puno izvrsnih žena u energetici. Prema ukupnim glasovima stručnog žirija i javnosti, drugo mjesto je osvojila Maja Pokrovac iz Obnovljivi izvori energije Hrvatska, a treće mjesto je pripalo Ani Mandić iz tvrtke KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori - izjavili su iz udruge XEnergy.

Uz glavnu nagradu, XEnergy je dodijelio i dva priznanja kojima žele istaknuti konkretne projekte koje su vodile žene. Priznanje za projekt izgradnje tvornice kabela za srednji i visoki napon u Bedekovčini dobila je Marina Šaravanja iz tvrtke TTKabeli te priznanje za projekt Lika – projektiranje razvoja nove 400 kV elektroenergetske mreže dobila je Sanja Vinter iz Dalekovod Projekta.

- Želimo poručiti svim ženama u energetici da ih vidimo, da cijenimo njihov trud i da želimo stvoriti okruženje u kojem će njihov glas biti snažan i utjecajan. Želimo potaknuti ne samo promjene u zastupljenosti žena, već i promjene u percepciji liderstva, stručnosti i uspjeha u energetskom sektoru - izjavila je predsjednica XEnergy prof. dr. Nela Vlahinić.