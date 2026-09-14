Kako je 14. Taste the Mediterranean pretvorio Lošinj u gastronomsko središte regije

Četiri vrhunska chefa priredila su nezaboravnu večeru na festivalu Taste the Mediterranean uz bogat program i edukacije

Večera u izvedbi četiri kulinarske zvijezde bila je vrhunac 14. Međunarodnog festivala Taste the Mediterranean, manifestacije koja slavi mediteransku gastronomiju, lokalne namirnice, tradiciju, suvremeno kuharsko umijeće te razmjenu iskustva i znanja.

Fantastična četvorka i Vitez rada

Na ležerno uređenoj terasi s pogledom na more, koja povezuje restorane Bava i Matsunoki, u Hotelu Bellevue u Malom Lošinju, prvi su put zajedno kuhali Marijo Curić, Marko Đurašević, Rudolf Štefan i Stiven Vunić - svi odreda Chefovi godine vodiča Gault&Millau Croatia. Svaki za svojom stanicom pred gostima su završavali neka od svojih najboljih jela kojima su oduševili 130 gostiju. Devet krugova užitka - kako je nazvan jelovnik večere - ponudio je po dva jela svakog chefa. Jedino se Vunić, kao predstavnik Kvarnera - Europske regije gastronomije, predstavio s tri jela, među kojima je bio i desert koji je kreirala njegova supruga Tea Pecek Vunić.

Prvi krug gozbe ispunila su predjela: skuša, bonito gel i miso majoneza chefa Curića iz dubrovačkog restorana 360, nagovještaj jeseni od kestena i vrganja chefa Đuraševića iz restorana Val di Breno, carpaccio od rib eyea i celer salata chefa Štefana iz šibenskog Pelegrinija te marinada od sipe s karameliziranom bundevom i fažolom chefa Vunića iz Konobe Zijavica. Još uzbudljivije okuse donijela su glavna jela: Curićev confit janjetine s kremom od boba, Štefanove tripice od bakalara s orzom, te Vunićevi gratinirani pakeri s kvarnerskim škampom. Za slatki završetak večere Tea Vunić spojila je dunju, lješnjak i tonku dok je Đurašević kreirao desert zlatno jaje, ispunjeno rogačem, kestenom, lješnjakom, lavandom i bijelom čokoladom. U takvo bogatstvo okusa odlično se uklopila selekcija Presidentovih najboljih sireva: od Camemberta do Roqueforta, te pet blendova maslinovih ulja Rikato. Gastronomski spektakl pratila su vina Jermann i spritzevi destilerije Rossi, kao i odličan glazbeni izbor DJ-a, taman dovoljno glasan da gosti uz njega mogu razgovarati bez nadglasavanja.

Za kulinarske virtuoze organizatori festivala Taste the Mediterranean pripremili su iznenađenje večeri - svaki je chef na dar dobio svoj portret, rad omiške umjetnice Veronice Joseph.

Posve drukčiji ekskluzivan ugođaj pružila je večera u restoranu Alfred Keller Boutique Hotela Alhambra, koju je Taste the Mediterranean održao u suradnji s Lošinj Hotels & Villas. Talijanski chef Peter Brunel i njegov domaćin Daniel Skokić oduševili su goste raskošnim kombinacijama okusa mora i gora. Tu se jela riža s ugljenom, hrenom i kavijarom, zubatac, čičoka i ikra od pastrve, teleći obrazi i dimljeni krumpir, a svoj su obol večeri dali i Karlić tartufi, izdašno korišteni uz juneću battutu i umak Cipriani. Na večeri su se pila Kvarnerska vina Pavlomir, Katunar Estate i Kuća vina Katunar, a predstavio ih je Žarko Stilin, predsjednik udruge Kvarner Wines. Tri vrhunska vina talijanske vinarije Masciarelli osobno je predstavila njezina vlasnica Marina Cvetić Masciarelli. Jedna od najznačajnijih vinarki

svijeta nedavno je dobila prestižno državno priznanje “Vitez rada“ (Cavaliere del Lavoro), a o svojim je postignućima govorila i u panel programu Taste the Mediterranean festivala.

Bez ljubavi nema gastronomije

Organizatorice festivala Ingrid Badurina Danielsson i Dubravka Tomeković Aralica u panel programu okupile su brojne zanimljive sudionike. O ulozi chefa u budućnosti gastronomije govorili su Marina Wallner - vlasnica Privatne srednje škole Wallner iz Splita, Jelena Bralić - ravnateljica Srednje škole Ambroza Haračića u Malom Lošinju, Marin Banović - profesor kuharstva u Srednjoj školi Biograd na Moru – predstavnik Turističke zajednice Zadarske županije, te mladi chef iz Baranje Adam Rajndl. Njihove priče i ideje povezivala je jedna misao: da će za uspjeh u tom poslu uvijek biti presudna ljubav prema gastronomiji. Kakvi izazovi čekaju turizam 2027. objasnili su Marijana Kalčić, direktorica Turističke zajednice Kvarnera, Mislav Matišić, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije te Dalibor Cvitković, direktor Turističke zajednice grada Mali Lošinj. O maslinarstvu, vinarstvu i kruhu u novom dobu poljoprivrede i turizma govorili su prof. dr. sc. Aleksandar Mešić, dekan Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Damir Josić, vlasnik vinarije i restorana Josić u Zmajevcu, Petar Rikato, vlasnik brenda Rikato Olive Oil, Miroslav Botić, direktor prodaje i marketinga Lesaffre Adriatic te Olaf Johan Pedersen, brend manager norveške tvrtke Tørrfisk fra Lofoten.

Festival održan od 9. do 13. rujna počeo je u lošinjskoj Ribarnici, koja već više od 130 godina čuva jednu od najvažnijih otočnih veza - onu između mora i stola. Domaćini – gradonačelnica Ana Kučić i Dalibor Cvitković, direktor TZ Mali Lošinj, istaknuli su povijesnu ribarnicu kao idealno mjesto za susret tradicije i moderne kuhinje. Svečano otvorenje bilo je pravi gastronomski show u izvedbi domaćih i stranih chefova. Tommi Bjørnsen iz Norveške pripremao je delicije od bakalara, a Adam Rajndl iz restorana Vinarije Josić u Zmajevcu -zalogaje od baranjske riječne ribe. Uz to su se točile najbolje etikete iz vinarije Damira Josića. Stručni tim iz tvrtke Lesaffre Adriatic pripremio je nekoliko vrsta kruha od poznatih di-go pekarskih mješavina. Marinu Banoviću, profesoru kuharstva u Srednjoj školi Biograd na Moru, pomagali su Božidar Dučkić i Toni Palaškov, njegova dva učenika: zajedno su pripremili zalogaje kojima su predstavljali zadarsku regiju. Slastičarnica Moby Dick oduševila je kolačima u obliku gljiva s crvenim klobukom, članovi udruge Gušt u golemom loncu kuhali su sipu i bob - tradicionalno lokalno jelo, a japansko-francuski chef Ippei Uemura nevjerojatnom je preciznošću obradio i sabljom rezao jadransku tunu od koje radio tartar. Udruženje Kvarner Wines točilo je vina iz kvarnerskog vinogorja, i mogli su se kušati i Krčki pršut Gospoja, sirevi Magriž, te suhomesnati proizvodi Buretić Bregi, slastice Vilma i bakarski baškot.

Smisao dijeljenja za stolom

“Ovo nije manifestacija na kojoj se samo jede i pije. Festival ima važnu edukativnu funkciju, jer dovodi vrhunske svjetske i domaće chefove koji održavaju radionice i dijele svoja znanja s mladima, s budućim kuharima“, rekla je Marijana Kalčić, direktorica TZ Kvarnera, ne skrivajući oduševljenje suradnjom Festivala sa Srednjom ugostiteljskom školom Ambroza

Haračića. U tri dana u njoj je održano je osam kulinarskih radionica, na kojima su učenici završnog razreda imali priliku od chefova koji su gostovali na festivalu naučiti razne stvari – od pravilnog filetiranja ribe do postizanja savršenog balansa okusa.

Gostima Malog Lošinja koji su u vrijeme festivala uživali u bogatom programu manifestacije Losinava, posebno je bila zanimljiva ponuda Mediteran na Kvarneru. Naime, osam gradskih restorana kreiralo je svoj poseban jelovnik od tri slijeda jela i čaše vina u rasponu od 20 do 60 €. Dvije manifestacije koje slave pomorsku i mediteransku baštinu, na najbolji su način objedinile Plutarhu izreku: “Mi ne sjedamo za stol da bismo jeli, nego da bismo jeli – zajedno.