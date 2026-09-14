Ledo novom investicijom značajno ojačao vlastitu distribucijsku mrežu

Investicijom vrijednom 5 milijuna eura Ledo je modernizirao gotovo 30 posto svoje distribucijske flote i još više unaprijedio fleksibilnost dostave, kontrolu kvalitete i razinu usluge za kupce i poslovne partnere

U sklopu daljnje modernizacije vlastite distribucijske mreže, Ledo je nabavio 47 novih dostavnih vozila vrijednih pet milijuna eura. Ovom investicijom obnovljeno je gotovo 30 posto voznog parka, čime se dodatno povećavaju pouzdanost i operativna fleksibilnost sustava koji tijekom vrhunca sezone u Hrvatskoj ostvari više od 2500 dostava dnevno.

Ledova vlastita distribucijska mreža danas opskrbljuje približno 16.000 prodajnih mjesta u gotovo 2800 gradova, mjesta i naselja diljem Hrvatske. O razmjerima distribucijskih aktivnosti govori i podatak da je vozni park Leda samo tijekom 2025. godine premašio 3,4 milijuna kilometara.

Nova flota sastoji se od vozila prilagođenih specifičnim zahtjevima distribucije zamrznutih proizvoda. Opremljena su suvremenim rashladnim sustavima koji osiguravaju potrebne temperaturne uvjete tijekom cijelog distribucijskog procesa, a GPS praćenje, daljinsko praćenje temperature komora i sustavi za optimizaciju ruta dodatno podupiru učinkovitost i pouzdanost svakodnevne distribucije. Sva vozila isporučena su tijekom srpnja i već su uključena u redovno operativno poslovanje.

- Učinkovita i pouzdana distribucija ključna je kako bismo našim kupcima i partnerima osigurali kvalitetu koju očekuju od Leda. Ulaganjem u modernizaciju dostavnih vozila dodatno jačamo fleksibilnost i učinkovitost naše logističke mreže te stvaramo preduvjete za nastavak kvalitetne opskrbe tisuća prodajnih mjesta diljem Hrvatske, kao i one za budući rast i prilagodbu promjenjivim potrebama tržišta - izjavio je Dražen Šimek, direktor logistike u Ledu plus.

U trenutku kada se brojne kompanije odlučuju za povjeravanje logističkih aktivnosti vanjskim partnerima, Ledo nastavlja ulagati u vlastitu distribucijsku mrežu. Tako zadržava izravnu kontrolu nad kvalitetom proizvoda i hladnim lancem, od skladišta pa sve do prodajnog mjesta.

Vlastiti logistički sustav kompaniji ujedno omogućava veću fleksibilnost i brži odgovor na potrebe kupaca i poslovnih partnera.

Modernizacija voznog parka donosi i dodatna poboljšanja u području sigurnosti i održivosti. Nova vozila opremljena su učinkovitijim motorima i naprednim sustavima

aktivne i pasivne sigurnosti te pridonose većoj energetskoj učinkovitosti zahvaljujući nižim emisijama CO₂.

- Za nas ulaganje u distribucijsku mrežu znači mnogo više od ulaganja u sama vozila. To je ulaganje u kvalitetu naših proizvoda, izvrsnost usluge i sigurnost naših zaposlenika, koji svakodnevno osiguravaju da proizvodi stignu do kupaca u odgovarajućim uvjetima i u pravo vrijeme - dodao je Šimek.