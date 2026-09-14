Uspoređivanje paušalaca i zaposlenih? To su kruške i jabuke

Prema prijedlogu zakonskih izmjena i dopuna paušalnim obrtnicima šestoga i sedmoga poreznog razreda povećat će se davanja državi

Uskoro nam slijede izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, a tiču se prije svega paušalnih obrtnika, koji su prilično burno reagirali na prijedlog Ministarstva financija. Vidljivo je to na e-Savjetovanjima, a jedan od razloga očite ljutnje usporedba je paušalnih obrtnika i radnika u tvrtkama, ustanovama…