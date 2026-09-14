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Uspoređivanje paušalaca i zaposlenih? To su kruške i jabuke

14. rujna 2026.
Nagrađivanje zaposlenika

Nagrađivanje zaposlenika

foto Shutterstock
Edis Felić
Edis Felić
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Prema prijedlogu zakonskih izmjena i dopuna paušalnim obrtnicima šestoga i sedmoga poreznog razreda povećat će se davanja državi

Uskoro nam slijede izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, a tiču se prije svega paušalnih obrtnika, koji su prilično burno reagirali na prijedlog Ministarstva financija. Vidljivo je to na e-Savjetovanjima, a jedan od razloga očite ljutnje usporedba je paušalnih obrtnika i radnika u tvrtkama, ustanovama…

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#Ministarstvo Financija#Nikolina Horvat#Paušalni Obrtnici#Zakon O Porezu Na Dohodak#Porezne Izmjene#Prikriveni Radni Odnos#Porezna Politika#Doprinosi#Poduzetništvo#Radni Odnos
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