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Uspoređivanje paušalaca i zaposlenih? To su kruške i jabuke
14. rujna 2026.
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Prema prijedlogu zakonskih izmjena i dopuna paušalnim obrtnicima šestoga i sedmoga poreznog razreda povećat će se davanja državi
Uskoro nam slijede izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, a tiču se prije svega paušalnih obrtnika, koji su prilično burno reagirali na prijedlog Ministarstva financija. Vidljivo je to na e-Savjetovanjima, a jedan od razloga očite ljutnje usporedba je paušalnih obrtnika i radnika u tvrtkama, ustanovama…
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