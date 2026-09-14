Gospodarstvo
Dramatičan pad HŽ Carga: Privatni prijevoznici preuzeli tržište
14. rujna 2026.
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Tržišni udio državnog prijevoznika pao ispod 40 posto, ENNA Transport učvrstila poziciju vodećeg privatnog operatera teretnog promet
Prema najnovijem izvješću Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) o tržištu željezničkih usluga za drugo tromjesečje 2026. godine, teretni željeznički prijevoz u Hrvatskoj bilježi opći rast aktivnosti i ukupnih prihoda, ali uz daljnju preraspodjelu snaga u korist privatnih operatera.
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