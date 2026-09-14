Borzan: EU zabranjuje lažne zelene oznake i preranu zamjenu dijelova

Od kraja rujna proizvodi s ekološkim tvrdnjama morat će imati stručnu potvrdu, dok će trajanje jamstva morati biti jasno istaknuto

Izmjene europskih direktiva o pravima potrošača te o nepoštenoj poslovnoj praksi od 27. rujna će ukinuti označavanje proizvoda nepotkrijepljenim oznakama te zabraniti motiviranje potrošača da preuranjeno mijenjaju potrošne dijelove proizvoda, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan.

Na konferenciji za medije u ponedjeljak Borzan je kazala je da se najvažnije izmjene tih dvaju direktiva usvojenih početkom 2024. tiču suzbijanja greenwashinga, informacija o jamstvima i trajanju uređaja te zabrane ugrađenih kvarova.

- Na tržištu EU danas se nalazi preko 1.200 oznaka koje imaju neko značenje da je taj proizvod ekološki prihvatljiv, bolji od ostalih i slično. Tako je bilo do sada, jedna džungla oznaka za koje nitko ne zna što znače. Europska komisija je radila istraživanje i ustanovili su da preko polovice tih oznaka zapravo ne znači ništa i da su proizvođači oznake stavljali isključivo zbog toga što su svjesni da je svijest potrošača sve viša u smislu zaštite okoliša i da svako od nas prilikom kupnje želi pozitivno doprinositi okolišu - rekla je Borzan, dodavši da je kroz izmjenu direktiva odsad takva praksa zabranjena.

U budućnosti će iza takve oznake, navela je, morati stajati stručna procjena, odnosno certifikat koje će davati tvrtke koje su za to stručne. Ukidaju se i oznake pozitivnih učinaka na klimu budući da su, istaknula je, sva istraživanja pokazala da je nemoguće utvrditi da neki proizvod ima pozitivan učinak na klimu.

Komentirajući dio nove direktive vezan uz jamstva, Borzan je istaknula kako se pokazalo da većina ovdašnjih građana smatra da imamo jamstvo od godinu dana na uređaje, što nije točno, budući da je u EU jamstvo na sve uređaje dvije godine.

Stoga će, od 27. rujna, informacija o trajanju jamstva na proizvode morati biti izložena na vidljivim mjestima u trgovinama, najčešće kraj blagajni.

Svaki će proizvođač, kao i do sada, moći dati dodatno komercijalno jamstvo. Borzan smatra da će se proizvođači natjecati između sebe kako bi imali što duži rok komercijalnog jamstva, budući da su potrošači spremni platiti proizvod nešto više ako procjene da će im on duže trajati.

Vrlo je zanimljivo, otkrila je naša europarlamentarka, da se najveći broj uređaja kvari između dvije i tri godine nakon kupnje.

- Proizvodi su dizajnirani da se kvare - rekla je Borzan, dodavši kako su nekada uređaji znali trajati i 20, 30 godina, a da je to danas nemoguće, iako bi ih proizvođači, procjenjuje, mogli takve napraviti i danas.

- Očigledno se radi o jednom planskom pristupu kako bi nas se motiviralo da kupujemo stalno novo i bacamo na smetlište stare uređaje koji su praktički novi - istaknula je.

Otkrila je da se preko 50 posto uređaja kvari do treće godine - od prve do druge godine 27,5 posto, te od druge do treće godine uporabe 27,6 posto. Pritom se mali kućanski aparati kvare najbrže, u roku od dvije godine, elektronika nakon 25 mjeseci, a bijela tehnika nakon nešto više od tri godine.

- Ovo postaje skup sport, jer stalno kupovati novo nije nimalo jeftino - kazala je Borzan.

Direktive se dotiču i prakse vprakse koje mogu poticati prijevremenu zamjenu proizvoda ili dijelova pa će od sada biti zabranjeno motivirati potrošače da mijenjaju potrošne dijelove ranije nego što je potrebno. Nadalje, zabranjuju se i lažne tvrdnje da će se proizvod pokvariti ako potrošni i zamjenski dijelovi ili nastavci nisu od originalnog proizvođača.