HERA zatvara rupu: Zajamčena struja više neće biti jeftinija

Nove tarife vrijede od 1. studenoga, a HERA želi poduzetnike vratiti tržišnim opskrbljivačima i brže pratiti cijene na burzi.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) mijenja pravila igre za poduzetnike bez tržišnog ugovora o opskrbi električnom energijom. Nova metodologija, koju je nedavno donijela HERA, omogućit će znatno brža, pa i mjesečna usklađivanja tarifa na takozvanoj zajamčenoj opskrbi. Cilj regulatora je jasan: zajamčena opskrba mora ponovno postati skuplja od tržišnih alternativa i služiti tvrtkama isključivo kao privremena sigurnosna mreža.

HERA će nove tarifne stavke odrediti najkasnije do 15. listopada, a primjenjivat će se od 1. studenoga. Regulator pritom već upozorava da bi nove tarife mogle biti više od sadašnjih.

Kao pokazatelj navodi da je referentna tržišna cijena električne energije u kolovozu bila oko 28 posto viša od cijene iz listopada 2025. koja je korištena pri određivanju sadašnjih tarifa. To, međutim, ne znači da će i nove tarife automatski porasti toliko jer će se od studenoga izračunavati prema novoj metodologiji i drugim tržišnim parametrima.