Od male autokuće do regionalnog sustava mobilnosti

Od vlastitog jamstva na rabljena vozila do flotnog menadžmenta, regionalnog rasta i zelene tranzicije – TRCZ tržišne je promjene pretvarao u nove poslovne prilike

Prije 35 godina TRCZ počeo je kao mala autokuća specijalizirana za prodaju rabljenih vozila. Danas je jedno od najprepoznatljivijih imena na domaćem tržištu, s ponudom od oko 700 odmah dostupnih vozila i cjelovitom uslugom koja kupca vodi od odabira do registriranog automobila spremnoga za vožnju.

– Među prvima uveli smo vlastito jamstvo na rabljena vozila, a kupcima i danas nudimo jamstvo od godinu dana ili 15.000 kilometara. Naša prednost nije samo velik izbor nego i sigurnost i brzina cijelog procesa – ističe direktor TRCZ-a Mario Primorac.

Sve na jednome mjestu

U TRCZ-ovu prodajnom centru kupac može odabrati vozilo, ugovoriti financiranje ili leasing i osiguranje te timu prepustiti postupak registracije. U tvrtki ga opisuju kao jedan od najmodernijih autosalona rabljenih vozila u Europi koji ujedno nudi neke od najpovoljnijih uvjeta financiranja. U optimalnim uvjetima vozilo može biti spremno za cestu za približno jedan sat.

– Kupac ne bi trebao obilaziti banke, osiguravatelje i različite urede. Želimo da kod nas, na jednome mjestu, riješi sve što prati kupnju automobila – kaže Primorac.

Dio je tog pristupa i FLOTA zastupanje, koje kupcima omogućuje usporedbu i ugovaranje povoljnih uvjeta osiguranja.

Iskustvo izgrađeno u krizama

Tijekom tri i pol desetljeća TRCZ prošao je gospodarske krize, pandemiju koronavirusa, poremećaje u dobavnim lancima, rast troškova i ubrzanu digitalizaciju. Jedna od tih kriza posebno je odredila budući razvoj Grupe.

Kada je 2009. prodaja vozila u Hrvatskoj usporila, TRCZ je kao jedan od tržišnih lidera pronašao novi model kojim će osigurati izvor kvalitetnih rabljenih vozila. Kao odgovor na taj izazov 2011. osnovana je AUTOFLOTA, sestrinska tvrtka koja na tržištu posluje pod brendom FLOTA i danas zauzima vodeće mjesto na svojem području.

Od prodaje vozila do upravljanja mobilnošću

AUTOFLOTA ​razvila je usluge upravljanja voznim parkom i poslovnog najma vozila. Njezin model obuhvaća financiranje, održavanje, osiguranje, registraciju, zamjenu i skladištenje guma, upravljanje štetama, asistenciju, administrativnu potporu te digitalne alate. Klijentima se na taj način omogućuju objedinjena usluga, predvidivi troškovi i smanjenje operativnog opterećenja.

–​ AUTOFLOTA nije nastala odvojeno od TRCZ-a, nego kao rezultat njegova iskustva i potrebe da se na tržišni izazov odgovori novim poslovnim modelom. Kompanije danas više ne žele samo posjedovati vozila, nego se koristiti uslugom mobilnosti uz sigurnost da će im vozilo uvijek biti dostupno, održavano i spremno za poslovne potrebe – poručuje Primorac.

Zelena tranzicija kao novi iskorak

TRCZ Grupa pravodobno je prepoznala smjer zelene tranzicije. AUTOFLOTA je 2022. isporučila najveću zelenu flotu u Hrvatskoj i razvila rješenje 'ključ u ruke' koje u jedinstvenom paketu ujedinjuje najam električnog vozila, punjač, solarni sustav i mobilnu aplikaciju. Aplikacija olakšava svakodnevno korištenje vozila zahvaljujući korisnim funkcionalnostima kao što su praćenje potrošnje energije, ugovaranje termina za zamjenu guma i obavijesti o isteku registracije.

Poslovanje se proširilo u Sloveniju te Bosnu i Hercegovinu kao odgovor na potrebe klijenata za kvalitetnom uslugom na regionalnoj razini, a ne samo u Hrvatskoj. Regionalni rast potvrđuje da se TRCZ-ovo iskustvo, stručnost AUTOFLOTE i digitalna rješenja mogu uspješno prenijeti na više tržišta.