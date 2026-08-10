Zašto se penali za kašnjenje građevinskih radova rijetko naplaćuju

Iako su ugovorne kazne standard u javnoj nabavi, izvođači, odvjetnici i HGK objašnjavaju zašto se većina sporova rješava drukčije.

U ožujku ove godine bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak obišao je gradilište Područne škole Sjever (ugovor vrijedan 16,7 milijuna eura) i javno upozorio izvođača Kvantum da će, ako ne ubrza radove, Grad naplatiti ugovorne penale. Kako su pisali lokalni mediji, navodno je izvođač dio radnika povukao na hotelske projekte na Jadranu, zbog čega je dinamika radova usporena.

Ipak, za razliku od privatnih, javni naručitelji ne naplaćuju često penale, bez obzira na kašnjenja u projektima. Primjer naplate je lanjska rekonstrukcija sisačke Opće bolnice dr. Ivo Pedišić nakon presude Trgovačkog suda u Zagrebu. Tužitelj je bila Presoflex gradnja (izvođač), a tuženik bolnica kao naručitelj radova. Za zakašnjenje je bila ugovorena ugovorna kazna od pet promila ugovorene cijene za svaki dan kašnjenja. Naručitelj je utvrdio da je izvođač kasnio pet dana, pa je obračunao ugovornu kaznu u iznosu od 281.390 eura i taj iznos zadržao (prebio) s iznosom koji je trebao platiti izvođaču.