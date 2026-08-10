Crna godina za kripto: Bitcoin i ethereum završili u dubokom minusu

Pet najvećih kriptovaluta prema tržišnoj kapitalizaciji godinu je završilo u minusu, dok je S&P 500 u istom razdoblju porastao 19 posto

Mnogim ulagačima koji su svoj novac uložili u kriptovalute posljednjih godinu dana donijelo je bolno otriježnjenje. Pet najvećih kriptovaluta završilo je ovo razdoblje s gubitkom, pri čemu su neke izgubile i više od 60 posto svoje vrijednosti, pokazala je analiza Finaxa.

Dio ulagača, često pod utjecajem agresivnog marketinga na društvenim mrežama, koji su kupovali kriptovalute na vrhuncu cijena u nadi za brzom zaradom, ostao je neugodno iznenađen. Kriptovalute su još jednom pokazale svoju izrazitu volatilnost i potvrdile osnovno investicijsko pravilo: iako mogu biti zanimljiv dodatak portfelju, nikako ne bi trebale činiti temelj zdravog i dugoročnog investiranja.

Pogled na pet najvećih kriptovaluta prema tržišnoj kapitalizaciji daje vrlo jasnu sliku. Sve su završile u minusu, a neke su izgubile više od polovice svoje vrijednosti.

Velika petorka u crvenom

Najpoznatija kriptovaluta, bitcoin, prošla je iznimno turbulentno razdoblje. U listopadu 2025. dosegnula je novu rekordnu vrijednost od više od 126 tisuća dolara, nakon višemjesečnog rasta u rasponu između 110 tisuća i 120 tisuća dolara. Rast su ponajprije potaknule snažne kupnje velikih institucionalnih investitora putem ETF fondova, učinak takozvanog halvinga (smanjenje stope stvaranja novih bitcoina) te povoljnije regulatorno okruženje u SAD-u.

Međutim, euforija nije dugo trajala. Uslijedila je snažna korekcija i do travnja 2026. Bitcoin je izgubio više od polovice svoje maksimalne vrijednosti. Ulagači koji su značajan dio svojeg portfelja držali u Bitcoinu pretrpjeli su velike gubitke, a dio njih je u panici prodavao svoju imovinu. Ipak, među poznatijim kriptovalutama Bitcoin je prošao relativno najbolje.

Druga najpoznatija kriptovaluta, ethereum, dosegnula je svoj povijesni vrhunac u kolovozu 2025., kada se cijena približila granici od pet tisuća dolara. Rast su potaknuli slični ETF fondovi koji su brzo privukli milijarde dolara ulaganja te tehnološka poboljšanja koja su mrežu učinila bržom i učinkovitijom. Danas je situacija znatno drugačija. Vrijednost Ethereuma pala je na približno 1.930 dolara, što predstavlja godišnji pad od 50 posto i čak 61 posto u odnosu na njegov povijesni maksimum.

U minusu su završile i druge popularne kriptovalute. BNB je zabilježio pad od 'samo' 25 posto na godišnjoj razini. Znatno lošije prošla je Solana, čija je vrijednost tijekom godine pala za približno 60 posto. Najlošiji rezultat među 'velikom petorkom' ostvario je XRP. Kada su investitori krenuli u masovnu realizaciju dobiti, uslijedio je snažan odljev kapitala, a cijena XRP-a srušila se za čak 68 posto.

Adrenalin nasuprot stabilnom rastu

Ovakav razvoj događaja ponovno otkriva problem koji već dugo prati tržište kriptovaluta. Dio ulagača ulaže u kriptoimovinu prvenstveno pod utjecajem marketinga, preporuka lifestyle influencera i bez dubljeg razumijevanja načina na koji se ova visoko špekulativna imovina doista ponaša. Kriptotržište je poznato po ciklusima u kojima nakon snažnog rasta i euforije najčešće slijedi dugotrajna korekcija.

Sasvim drukčiju sliku vidimo kada usporedimo takva ulaganja s tradicionalnim pristupom izgradnji bogatstva. Velika razlika dolazi do izražaja u usporedbi sa široko diverzificiranim dioničkim fondovima, kakve predstavlja, primjerice, američki indeks S&P 500. Taj je indeks u posljednjih godinu dana ostvario rast od 19 posto. Jednako važno za stabilnost portfelja jest i to da je njegova vrijednost tijekom najlošijih razdoblja u godini oscilirala najviše oko 18 posto. Kod spomenutih kriptovaluta maksimalni padovi kretali su se između 54 i 76 posto.

Temelj dugoročnog ulaganja trebala bi biti diverzifikacija

Ključna razlika leži u samoj prirodi ulaganja. Ulaganje u kriptovalute često se temelji na pretpostavci da će se u budućnosti pronaći kupac spreman platiti višu cijenu.

S druge strane, u globalno diverzificiranim ETF fondovima, kakve koristi i Finax u svojim portfeljima, na rastu vrijednosti vašeg ulaganja rade stotine, odnosno tisuće najuspješnijih kompanija svijeta.

Dok su kriptovalute prolazile kroz turbulentno razdoblje, tradicionalna dionička tržišta profitirala su od snažnog rasta korporativnih zarada i procvata umjetne inteligencije, koji su dodatno pogurali vrijednost najvećih svjetskih kompanija. Kriptovalute i dalje ostaju izrazito volatilna klasa imovine, a protekla godina još je jednom podsjetila da se dugoročno bogatstvo gradi na diverzifikaciji, jasnom planu i stvaranju vrijednosti u realnom gospodarstvu, a ne na špekulacijama, stoji u analizi Finaxa.