Aminess i partneri ulaze u crikvenički Jadran s 40,6 milijuna eura

Uprava je predodabrala ponudu konzorcija Aminessa, FEAL IN-a i TEXO MOLIOR-a za 40,6 milijuna eura, koji bi trebali steći 53,74 posto tvrtke

Uprava Jadrana iz Crikvenice predodabrala je ponudu konzorcija koji čine Aminess, FEAL IN i TEXO MOLIOR za dokapitalizaciju kompanije vrijednu 40,625 milijuna eura. Članovi konzorcija za provedbu transakcije osnovali su društvo Adriatic Resorts Group, koje bi, pod uvjetom da Glavna skupština Jadrana donese potrebne odluke, postalo ulagatelj i upisnik novih dionica.

Predodabrana ponuda predviđa izdavanje 32,5 milijuna novih redovnih dionica po cijeni od 1,25 eura, odnosno ukupnu uplatu od 40,625 milijuna eura. Nakon provedene dokapitalizacije Adriatic Resorts Group imao bi približno 53,74 posto dionica i glasačkih prava Jadrana i time stekao većinski vlasnički položaj u kompaniji.

Za dokapitalizaciju Jadrana pristigle su tri obvezujuće ponude - pored konzorcija okupljenog oko Aminessa, u postupku su sudjelovali i MPPD te slovenski ECP Tactical Opportunities.

Prema neslužbenim informacijama, predodabrana ponuda konzorcija Aminessa, FEAL IN-a i TEXO MOLIOR-a bila je financijski najniža među pristiglim ponudama. Ako je ta informacija točna, pri konačnoj ocjeni ponuda očito su važnu ulogu imali i drugi elementi osim samog iznosa dokapitalizacije.

Konzorcij je, naime, uz financijsku ponudu predstavio i razvojni program koji obuhvaća repozicioniranje i obnovu imovine, povećanje prihoda i komercijalnu optimizaciju, unaprjeđenje operativne učinkovitosti te primjenu iskustva članova konzorcija u upravljanju hotelima i razvoju turističkih nekretnina.

Ponuda je postavljena po principu ‘sve ili ništa’ – investitor se obvezuje upisati i uplatiti svih 32,5 milijuna novih dionica, bez mogućnosti djelomične provedbe dokapitalizacije.

Prvo smanjenje, pa povećanje kapitala

Dokapitalizaciji bi prethodilo smanjenje temeljnog kapitala Jadrana. Kompanija trenutačno ima temeljni kapital od 64,04 milijuna eura, podijeljen na 27.971.463 redovne dionice.

Prema predloženoj konstrukciji transakcije, kapital bi se najprije smanjio na 34,96 milijuna eura, bez smanjenja broja postojećih dionica. Na svaku bi postojeću dionicu nakon toga otpadalo 1,25 eura temeljnog kapitala, koliko iznosi i cijena po kojoj bi novi investitor upisivao dionice.

Nakon izdavanja 32,5 milijuna novih dionica Jadran bi ukupno imao nešto više od 60,47 milijuna dionica, od čega bi Adriatic Resorts Group držao 53,74 posto.

Sredstva prikupljena dokapitalizacijom trebala bi biti iskorištena za investicijska ulaganja, obnovu i razvoj portfelja Jadrana, poboljšanje operativnog poslovanja te jačanje financijske stabilnosti i likvidnosti kompanije.

Investitor mora položiti 4,06 milijuna eura

Prije nastavka postupka Adriatic Resorts Group mora na javnobilježnički račun položiti 4,0625 milijuna eura, odnosno deset posto ukupne vrijednosti ponude.

Nakon potvrde uplate pologa i ispunjenja ostalih uvjeta Uprava Jadrana sazvat će Glavnu skupštinu, koja bi trebala odlučivati o smanjenju i potom povećanju temeljnog kapitala, izdavanju novih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, izmjenama Statuta te odobrenju novom investitoru da stekne dionice bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Za provedbu transakcije bit će potrebna i regulatorna odobrenja, uključujući odobrenje tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja.

Jadran posebno naglašava da predodabir ponude još ne predstavlja konačan izbor investitora niti odluku o provedbi povećanja temeljnog kapitala. Transakcija će se moći realizirati tek nakon odluka Glavne skupštine i ispunjenja ostalih uvjeta iz ponude i transakcijske dokumentacije.