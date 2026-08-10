Provectus nakon Hrvatske i Bugarske širi poslovanje i u Rumunjsku

Nakon ulaganja u privatno zdravstvo u Hrvatskoj i Bugarskoj, Provectus ulazi na rumunjsko tržište zaštite na radu

Provectus Capital Partners nastavlja širiti poslovanje u jugoistočnoj Europi. Nakon ulaganja u privatno zdravstvo u Bugarskoj i Hrvatskoj, fond je preuzeo većinski udio u rumunjskoj kompaniji Seatbelt Consulting, vodećem pružatelju usluga zaštite na radu u toj zemlji.

Transakcija je provedena preko fonda PCP SEE Fund II, a financirana je kombinacijom kapitala fonda i akvizicijskog financiranja koje je osigurala UniCredit Bank Romania kao jedini kreditor. Osnivač Seatbelta Bogdan Neagu zadržava značajan vlasnički udio te će zajedno s menadžmentom nastaviti sudjelovati u razvoju kompanije.

Seatbelt Consulting pruža usluge zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, odnosno pomaže kompanijama u ispunjavanju regulatornih zahtjeva na tom području. Kombinira stručnost u području regulative, nacionalnu mrežu usluga i vlastitu tehnološku platformu, a trenutačno posluje s više od 1300 korporativnih klijenata diljem Rumunjske.

Širenje portfelja u regiji

Najnovija investicija uklapa se u strategiju Provectusa usmjerenu na ulaganja u kompanije s potencijalom za daljnji rast i konsolidaciju tržišta u jugoistočnoj Europi. Iako je fond posljednjih godina snažno prisutan u privatnom zdravstvu, ulaganje u Seatbelt pokazuje da se njegov interes proteže i na druge poslovne usluge.

Provectus je u srpnju ove godine objavio ulazak na bugarsko tržište privatnog zdravstva. Tada je potpisao ugovor o stjecanju većinskog udjela u zdravstvenoj grupaciji koju čine mreža od pet polikliničkih centara Haelan, pedijatrijska klinika First Children's Consultative Clinic te dvije bolnice, Skin Systems i City Clinic St George.

Grupa ostvaruje više od 20 milijuna eura godišnjih prihoda i zapošljava približno 650 stručnjaka. Transakcija uključuje i dokapitalizaciju kojom bi se trebao podržati daljnji rast, dok INVENIO Partners, dosadašnji vlasnik, ostaje značajan manjinski dioničar i partner u razvoju poslovanja.

Riječ je o prvoj investiciji Provectusa u Bugarskoj, a plan je daljnje širenje zdravstvene mreže kroz organski rast, nova ulaganja i selektivne akvizicije. Provectus je već nekoliko godina prisutan i u Hrvatskoj, gdje je iz ulaganja u Polikliniku Aviva izgradio Arsano Medical Group. Fond je u Avivu investirao 2021. godine s ambicijom stvaranja vodeće privatne zdravstvene grupacije u Hrvatskoj, a Grupa danas okuplja sedam poliklinika i specijalnih bolnica.

Tijekom Provectusova vlasništva prihodi Arsana porasli su s oko tri milijuna eura na približno 30 milijuna eura, kroz kombinaciju akvizicija i organskog rasta. Grupa danas zapošljava više od 430 stručnjaka. U novoj fazi razvoja Arsano bi trebao dobiti i snažnog strateškog partnera. Provectus je potpisao ugovor prema kojem bi Zavarovalnica Triglav, matično društvo Grupe Triglav, trebala steći 49 posto udjela u Arsano Medical Groupu. Provectus bi nakon zaključenja transakcije ostao većinski vlasnik, dok bi oba partnera zajedno podržavala daljnji rast i razvoj Grupe.