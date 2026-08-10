Allianz u prvom polugodištu povećao prihode na 98,6 milijardi eura

Rast su predvodili neživotno osiguranje i upravljanje imovinom, dok je Allianz dodatno povećao priljeve klijenata

Allianz Grupa nastavila je sa snažnim poslovnim rezultatima i u drugom tromjesečju 2026. godine. U prvih šest mjeseci ukupni obujam poslovanja dosegnuo je 98,6 milijardi eura, uz interni rast od 4,3 posto, dok je operativna dobit porasla za 8,6 posto, na 9,4 milijarde eura.

Pozitivnim rezultatima pridonijeli su svi poslovni segmenti, a posebno snažan rast zabilježen je u neživotnim osiguranjima i upravljanju imovinom. Temeljna neto dobit dioničara u prvoj polovici godine iznosila je 6,4 milijarde eura, što je 15,5 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. Nakon prilagodbe za učinke pojedinih transakcija, rast je iznosio 9 posto.

- Allianz je u drugom tromjesečju i prvoj polovici 2026. godine ponovno ostvario snažne rezultate i tako potvrdio snagu naše strategije usmjerene na klijente. Zahvaljujući našim izvrsnim rezultatima imamo priliku, ali i obvezu, da vrhunsko savjetovanje, zaštitu i mirovinske proizvode i rješenja učinimo dostupnima većem broju klijenata diljem svijeta. Troškovi osiguranja rastu brže od raspoloživog dohotka i taj izazov shvaćamo ozbiljno. Ulaganjima u umjetnu inteligenciju, prevenciju rizika i naprednije usluge odlučni smo pomoći većem broju klijenata da po cijeni koju si mogu priuštiti zaštite ono što im je važno. Upravo takvim stvaranjem vrijednosti Allianz stječe povjerenje po kojem se razlikujemo od drugih i koje potiče naš rast - izjavio je Oliver Bäte, predsjednik Uprave Allianza SE.

Dodao je kako rast troškova osiguranja predstavlja važan izazov za industriju te istaknuo ulaganja Allianza u umjetnu inteligenciju, prevenciju rizika i razvoj naprednijih usluga s ciljem pružanja dostupnije zaštite klijentima.

Snažno drugo tromjesečje

U drugom tromjesečju ukupni obujam poslovanja iznosio je 45,6 milijardi eura, uz interni rast od 5,7 posto. Operativna dobit porasla je 10,6 posto, na 4,9 milijardi eura, zahvaljujući prije svega snažnom rastu u segmentima upravljanja imovinom te životnih i zdravstvenih osiguranja.

Temeljna neto dobit dioničara iznosila je 2,6 milijardi eura. Iako je nominalno bila 12,7 posto niža u odnosu na isto razdoblje prošle godine, usporedba je pod utjecajem jednokratnih učinaka povezanih s prošlogodišnjom prodajom zajedničkog ulaganja s UniCreditom te ovogodišnjom prodajom udjela u indijskim zajedničkim društvima. Nakon prilagodbe za te učinke, rast je iznosio 10 posto.

- Ostvarili smo izvrsne rezultate u prvoj polovici godine te održali snažne rezultate i u drugom tromjesečju. Svi su segmenti poslovanja nadmašili sredinu raspona svojih prognoza operativne dobiti za cijelu godinu, što potvrđuje uspješnu provedbu naših strateških prioriteta. To znači da smo na dobrom putu da ostvarimo svoje ciljeve za 2026. godinu. Budući da smo dosegnuli polovicu svojeg strateškog ciklusa, rezultati pokazuju da uspješno napredujemo prema ostvarenju ambicioznih ciljeva predstavljenih na Danu tržišta kapitala. Što se tiče budućnosti, ostat ćemo usmjereni na generiranje pametnog rasta, jačanje produktivnosti i otpornosti, i tako nastaviti stvarati vrijednost za sve naše klijente i dioničare - izjavila je Claire-Marie Coste-Lepoutre, članica Uprave za financije Allianza SE.

Rast u svim ključnim segmentima

Segment neživotnih osiguranja u prvih šest mjeseci ostvario je ukupni obujam poslovanja od 49,6 milijardi eura, uz interni rast od 5,6 posto. Operativna dobit povećana je za 9,1 posto, na 4,9 milijardi eura, dok je kombinirana kvota iznosila 91,4 posto. U segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja operativna dobit u prvom polugodištu porasla je na 2,9 milijardi eura. Profitabilnost novog posla iznosila je 5,4 posto, iznad cilja Grupe od najmanje 5 posto.

Posebno snažan zamah nastavljen je u segmentu upravljanja imovinom. Operativna dobit u prvih šest mjeseci porasla je 12,6 posto, na 1,8 milijardi eura, odnosno 19 posto nakon valutnog usklađenja. Neto priljevi klijenata dosegnuli su 84 milijarde eura, dok je imovina klijenata pod upravljanjem na kraju lipnja iznosila 2,161 bilijuna eura. Allianz je istodobno dodatno ojačao kapitalnu poziciju. Omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II porastao je sa 218 posto na kraju 2025. na 225 posto krajem lipnja 2026. godine.

Na temelju rezultata u prvih šest mjeseci Allianz ostaje na dobrom putu prema ostvarenju svojih ciljeva za 2026. godinu. Grupa i dalje očekuje operativnu dobit od oko 17,4 milijarde eura, uz moguća odstupanja od plus ili minus milijardu eura. U tijeku je i program otkupa dionica vrijedan do 2,5 milijardi eura, najavljen u veljači ove godine.