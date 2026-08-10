U Zagrebu do kraja 2027. stiže gotovo 100 tisuća kvadrata novih ureda

Snažno se širi i tržište logističkih nekretnina, čiji bi se fond u Zagrebu u manje od dvije godine mogao povećati za oko 30 posto.

U Zagrebu bi se u sljedeće dvije godine trebalo izgraditi oko 94 tisuće četvornih metara novih uredskih prostora. Prema najnovijem izvješću CBRE-a za drugo tromjesečje, do kraja ove godine očekuje se dovršetak oko 30.600 četvornih metara, a tijekom 2027. još 63 tisuće kvadrata. To bi postojeći fond ureda ove godine povećalo za oko tri, a iduće za dodatnih pet posto. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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